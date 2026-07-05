La Amateur Scouting League completa el inicio de temporada 2026 con inauguración en región norte

La ceremonia fue celebrada en el Estadio Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

La Amateur Scouting League (ASL), impulsada por Major League Baseball (MLB), inauguró la región Norte en una ceremonia celebrada en el Estadio Cibao, con lo que completó el inicio de la temporada 2026 en las cuatro regiones del país.

El acto estuvo dedicado al exlanzador de Grandes Ligas Joel Peralta, quien recibió un reconocimiento por su trayectoria y sus aportes al béisbol dominicano.

La actividad contó con la participación de Nelson Cruz, asesor especial para operaciones de béisbol de MLB, quien exhortó a los prospectos a aprovechar las oportunidades que ofrece el torneo para su desarrollo dentro y fuera del terreno.

Durante la ceremonia también hablaron Cristian Reyes, gerente senior de Operaciones Internacionales de MLB en la República Dominicana, y el propio Peralta. El exlanzador realizó el lanzamiento de honor para dejar inaugurada la competencia en la región Norte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/06/whatsapp-image-2026-07-05-at-100845-pm-95e96d92.jpeg La Amateur Scouting Leaguees impulsada por Major League Baseball (MLB). (FUENTE EXTERNA)

Con esta apertura concluye el calendario de inauguraciones de la ASL 2026, que comenzó el 18 de junio en San Cristóbal y continuó con actos en Boca Chica y San Pedro de Macorís, donde fueron homenajeados los exgrandesligas Ramón Santiago, Wellington Castillo y George Bell, respectivamente.

260 jugadores han firmado contratos

La ASL fue creada en 2023 por la oficina del comisionado de MLB para ofrecer una plataforma de desarrollo y exposición a prospectos del béisbol amateur. De acuerdo con la organización, más de 260 jugadores que han participado en el torneo han firmado contratos con franquicias de las Grandes Ligas.

La liga reúne a 20 equipos distribuidos en las regiones Norte, Sur, Este y Centro, cuyos jugadores cuentan con estadísticas disponibles en tiempo real para las organizaciones de MLB. Además de la competencia, el programa incluye actividades de formación sobre desarrollo personal, disciplina, prevención del uso de sustancias prohibidas y servicio comunitario.