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Cincinnati evita la barrida ante los Orioles de Baltimore

El triunfo frenó una racha de seis derrotas consecutivas de los Reds en casa

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    Cincinnati evita la barrida ante los Orioles de Baltimore
    Spencer Steer (AFP)

    Spencer Steer rompió un empate a cero con su jonrón número 14 de la temporada, Nick Lodolo lanzó seis entradas en blanco y los Cincinnati Reds vencieron este domingo 3-2 a los Baltimore Orioles.

    La victoria evitó la barrida y frenó una racha de seis derrotas consecutivas de los Reds en casa.

    Kyle Bradish retiró a los primeros 12 bateadores de los Reds en el encuentro, pero le otorgó una base por bolas a Eugenio Suárez al inicio de la quinta entrada antes de que el cuadrangular de Steer pusiera el marcador 2-0. Bradish (5-9) lanzó 7 entradas y dos tercios, permitiendo tres carreras y cinco hits, con cinco ponches.

    El novato y All-Star Sal Stewart conectó un doblete que impulsó a Edwin Arroyo para sacar a Bradish del juego. Stewart suma 61 carreras impulsadas, empatado en el séptimo lugar de la MLB y la mayor cantidad para un novato esta temporada.

    También está empatado en el décimo puesto de las Mayores con 21 dobles, liderando igualmente a los novatos.

    La racha de Lodolo de 14 entradas consecutivas sin permitir anotación llegó a su fin en el sexto episodio. Taylor Ward conectó un doble y anotó gracias a un sencillo de Coby Mayo con dos outs.

    Brock Burke hizo su aparición número 44 de la temporada —empatado en el segundo lugar de las Grandes Ligas— cuando relevó a Lodolo y retiró la séptima entrada en fila (1-2-3).

    Lodolo (3-2) se llevó el triunfo tras lanzar seis entradas en las que permitió una carrera y seis imparables, otorgó dos boletos y ponchó a cuatro.

    Emilio Pagán tuvo su primera oportunidad de salvamento desde el 4 de mayo, luego de perderse 46 juegos por una distensión en el tendón de la corva izquierda.

    Los Orioles llenaron las bases con dos pasaportes y el tercer imparable del juego para Blaze Alexander.

    Gunnar Henderson conectó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo para recortar la distancia a una carrera, antes de que el All-Star Adley Rutschman fallara con una línea para terminar con la amenaza. Pagán se anotó su séptimo salvamento en 10 oportunidades esta campaña.

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    Próximos partidos

    • Baltimore: Shane Baz (4-8, 4.19 de efectividad) abrirá el martes contra los Chicago Cubs, quienes aún no han anunciado a su lanzador abridor.

    • Cincinnati: Andrew Abbott (5-4, 3.88 de efectividad) subirá al montículo el martes en el inicio de una serie de tres juegos en casa contra Filadelfia. Los Phillies no han anunciado a su abridor.

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