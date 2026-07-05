El regreso de José Ramírez está más cerca: avanza firme en su recuperación

El tercera base estrella de los Cleveland Guardians, José Ramírez, progresa con paso firme en la recuperación de su mano izquierda tras ser operado el pasado 16 de junio para extirparle una parte del hueso ganchoso. El pelotero, seleccionado siete veces al Juego de Estrellas, se lesionó apenas tres días antes de la cirugía al realizar un swing frente a los Detroit Tigers.

Chris Antonetti, presidente de operaciones de béisbol del equipo, compartió noticias optimistas: Ramírez ya entrena bateando desde un soporte (tee) y se espera que comience a enfrentar lanzamientos por encima del hombro en los próximos días.

Aunque el pronóstico inicial de recuperación se mantiene entre 5 y 7 semanas (apuntando a un regreso a finales de mes tras la pausa del Juego de Estrellas), existe el antecedente de 2019, cuando Ramírez sufrió la misma lesión en la mano derecha y logró volver al terreno en solo 30 días. Aún así, la directiva prefiere mantener la cautela.

"Depende, realmente, de cada caso individual. Depende de qué tan bien cicatrice la zona de la recuperación, de cuánta molestia sienta en el lugar de la cirugía y de cuándo pueda avanzar hacia la actividad física", explicó Antonetti el domingo sobre la posibilidad de un regreso anticipado.

"Hasta ahora, 'Hosey' ha cumplido o superado todos esos hitos en el proceso. Así que esperamos estar en el extremo más breve de ese plazo. Pero, una vez más, todavía le queda mucha actividad o muchos objetivos que cumplir de aquí a entonces".

Antes de su lesión, el dominicano de 33 años registraba un promedio de bateo de .239 con 10 cuadrangulares, 33 carreras impulsadas y lideraba la liga con 24 bases robadas.

Cleveland resiste ante la adversidad

A pesar de perder a su máxima figura, los Guardians han logrado mantenerse en plena pelea por la División Central de la Liga Americana. Con una marca de 47-43, el equipo llegó al cierre de su serie contra Chicago pisándole los talones a los White Sox (46-42) por el liderato divisional.

La novena de Cleveland ha tenido que batallar duro apoyándose en varios novatos, pues las lesiones se ensañaron con ellos: Ramírez, el jardinero Ángel Martínez (fractura en el pie izquierdo) y el receptor Chase DeLauter se lesionaron en el mismo partido. Afortunadamente, DeLauter ya está de vuelta y Martínez ha mostrado mejoría tras realizar prácticas de bateo y fildear roletazos.

"Obviamente, ha habido mucho por superar. Pero creo que ésa ha sido una de las señas de identidad de este grupo, no sólo este año sino en los últimos años: encontrar la manera de superar la adversidad. Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante", reflexionó Antonetti.

"Todavía falta camino para llegar al receso y sabemos que debemos seguir buscando formas de encadenar victorias. Nuestro cuerpo de lanzadores ha hecho un gran trabajo dándonos la oportunidad de mantenernos en casi todos los juegos. Hemos encontrado la manera de anotar lo justo para mantenernos a flote. Obviamente, sigue habiendo margen de mejora en ambos aspectos del juego, pero sí, esperemos poder seguir encontrando la forma de ganar".