Eury Pérez es retirado del partido pese a llevar un juego perfecto

Los Miami Marlins retiraron a Eury Pérez de su apertura de este domingo mientras el lanzador derecho lanzaba un juego perfecto a lo largo de siete entradas contra los Athletics.

Pérez, quien realizaba su tercera apertura desde que salió de la lista de lesionados, sumaba ocho ponches con 92 lanzamientos.

Reacción de los aficionados

Los aficionados de los Athletics expresaron su descontento ante la decisión de sacar a Pérez en medio de su hazaña histórica.

Lake Bachar reemplazó a Pérez en el octavo episodio; acto seguido, el derecho le otorgó de inmediato una base por bolas a Lawrence Butler para terminar con el juego perfecto combinado, antes de permitir un sencillo corto de Joshua Kuroda-Grauer que puso fin al intento de juego sin hits.

Los Marlins nunca han tenido un juego perfecto en su historia. Solo se han registrado 24 en toda la historia de las Grandes Ligas.