×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MLB
MLB

Eury Pérez es retirado del partido pese a llevar un juego perfecto

Los Marlins nunca han tenido un juego perfecto en su historia

    Expandir imagen
    Eury Pérez es retirado del partido pese a llevar un juego perfecto
    Eury Pérez (AFP)

    Los Miami Marlins retiraron a Eury Pérez de su apertura de este domingo mientras el lanzador derecho lanzaba un juego perfecto a lo largo de siete entradas contra los Athletics.

    Pérez, quien realizaba su tercera apertura desde que salió de la lista de lesionados, sumaba ocho ponches con 92 lanzamientos.

    Reacción de los aficionados

    Los aficionados de los Athletics expresaron su descontento ante la decisión de sacar a Pérez en medio de su hazaña histórica.

    Lake Bachar reemplazó a Pérez en el octavo episodio; acto seguido, el derecho le otorgó de inmediato una base por bolas a Lawrence Butler para terminar con el juego perfecto combinado, antes de permitir un sencillo corto de Joshua Kuroda-Grauer que puso fin al intento de juego sin hits.

    RELACIONADAS
    • Los Marlins nunca han tenido un juego perfecto en su historia. Solo se han registrado 24 en toda la historia de las Grandes Ligas.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.