Juan Soto empuja dos y los Metros vencen a los Bravos

Juan Soto fue escogido como titular al Juego de Estrellas de Filadelfia. ( AFP )

Un sencillo de dos carreras de Juan Soto en la segunda entrada le dio la ventaja a Nueva York, Nolan McLean se recuperó tras un inicio complicado y los Mets resistieron el intento de remontada de Atlanta en el noveno episodio para vencer este domingo 10-9 a los Braves, en un partido que sufrió un retraso por lluvia.

A.J. Ewing conectó su quinto cuadrangular y Francisco Lindor añadió un sencillo remolcador en una segunda entrada de cuatro anotaciones para los Mets, poniendo la pizarra 5-3. Tyrone Taylor también la botó y Bo Bichette impulsó dos carreras con un doble con las bases llenas en la novena.

Bichette terminó con tres hits y tres carreras producidas.

Los Mets ganaban 10-3 luego de un ataque de cinco carreras en el noveno inning, pero aun así tuvieron que soportar un tremendo susto. Huascar Brazobán permitió cinco carreras en la parte baja de la novena, incluyendo un grand slam de Drake Baldwin.

El cerrador de Nueva York, Devin Williams, concedió una anotación más antes de ponchar a Dominic Smith con corredores en segunda y tercera para apuntarse su salvamento número 13.

Los Mets habían perdido 12 de sus últimos 14 compromisos, incluyendo los primeros dos de esta serie de cuatro juegos contra los Braves.

McLean (6-5) permitió cinco imparables y tres carreras (dos limpias) en poco más de seis entradas de labor.

Tras conceder cuatro anotaciones en el segundo acto, el abridor zurdo de los Braves, Martín Pérez (6-6), fue golpeado en el antebrazo izquierdo por una línea de Soto al abrir el quinto episodio. Pérez se recuperó para sacar a Soto en la primera base antes de abandonar el encuentro.

Los Braves no ofrecieron una actualización inmediata sobre el estado de salud de Pérez.

Ambos equipos realizaron movimientos en sus plantillas antes del juego.

Los Braves convocaron desde las menores al derecho Carlos Carrasco, quien terminó permitiendo cinco carreras en el noveno capítulo. El también derecho JR Ritchie fue opcionado a Triple-A Gwinnett tras lanzar tres entradas en blanco para apuntarse su primer salvamento en la aplastante victoria del sábado por 14-3.

Por su parte, los Mets seleccionaron al derecho Guillermo Zúñiga para el roster de las Grandes Ligas, mientras que el derecho Joey Gerber fue enviado a Triple-A Syracuse.

El juego tuvo un retraso por lluvia de 1 hora y 47 minutos antes del primer lanzamiento.

Próximo partido

El derecho de los Braves, Reynaldo López (4-1, 3.31 de efectividad), está programado para enfrentarse al derecho Freddy Peralta (5-7, 4.81) en el último juego de la serie este lunes por la noche.