Julio Rodríguez a lista de lesionados

Los Seattle Mariners colocaron al jardinero central dominicano Julio Rodríguez en la lista de lesionados de 7 días debido a una conmoción cerebral. El contratiempo ocurrió el jueves por la noche, cuando recibió un pelotazo en la parte posterior de la cabeza durante el juego contra Los Ángeles Angels.

El incidente se produjo en la primera entrada, mientras Rodríguez corría hacia la segunda base; un tiro desviado del inicialista Nolan Schanuel lo impactó, aunque la jugada le permitió avanzar hasta la tercera almohadilla.

Ante la situación, el mánager de los Mariners, Dan Wilson, enfatizó la cautela que requiere el equipo:

"Con las lesiones en la cabeza, hay que ser muy cuidadosos. Es un golpe duro, pero ya hemos pasado por esto antes".

Movimientos en el roster y reemplazos

En el jardín central: El también dominicano Víctor Robles asumió la titularidad para el encuentro del viernes contra los Toronto Blue Jays , luego de haber reemplazado a Rodríguez desde el tercer inning del juego del jueves.

Desde Triple-A: Para cubrir la baja, Seattle seleccionó el contrato del infielder/jardinero Miles Mastrobuoni desde Tacoma. Mastrobuoni (quien había sido designado para asignación el 19 de junio) batea para .217 con una carrera impulsada en 8 juegos esta temporada.

El impacto de la baja

Rodríguez, tres veces elegido al Juego de Estrellas, venía de una campaña duradera tras jugar 160 partidos el año pasado. En la presente temporada, acumulaba 87 compromisos con una línea estadística sólida.