Max Fried enfrenta bateadores por segunda vez tras lesión de codo

El abridor de los New York Yankees, Max Fried, se colocó un paso más cerca de iniciar su asignación de rehabilitación en las Ligas Menores tras completar con éxito un juego simulado de dos entradas este domingo.

El zurdo de 32 años realizó 36 lanzamientos, enfrentándose al antesalista Ryan McMahon y al receptor Alí Sánchez antes del cierre de la serie de los Yankees contra los Minnesota Twins.

El mánager de Nueva York, Aaron Boone, adelantó que el siguiente paso para Fried será otro juego simulado el próximo jueves o viernes, donde se incrementará el volumen de lanzamientos. Si todo marcha bien, ver acción en un juego oficial de Ligas Menores sería el paso definitivo antes de reincorporarse al equipo grande.

Fried permanece fuera de circulación desde el 13 de mayo, cuando una drástica pérdida de velocidad en Baltimore encendió las alarmas y lo obligó a someterse a estudios médicos con el reconocido especialista Dr. Neal ElAttrache.

La cruz de Brandon Woodruff: persisten las molestias en el hombro

En otra vertiente de las Grandes Ligas, el dos veces All-Star Brandon Woodruff vive un panorama más complejo debido a las persistentes dolencias en su hombro, una situación que ya provocó su primera estancia en la lista de lesionados esta temporada (notable en su apertura del 30 de abril, donde su recta promedió apenas 85.4 mph).

A pesar de registrar una sólida efectividad de 2.98 y una marca de 2-2 en nueve aperturas este año, Woodruff cargó con la derrota el sábado tras permitir un cuadrangular de tres carreras a Adrián Del Castillo en el primer episodio.

"La primera entrada estuvo bien; luego, la molestia fue aumentando gradualmente", comentó Woodruff tras el encuentro. "Es algo habitual en mi hombro. Uno espera que aguante hasta el final de la temporada para luego reevaluar la situación y hacer ajustes. Pero esto ha surgido de repente".

Los problemas en el hombro no son nuevos para Woodruff, quien se perdió todo el 2024 tras una cirugía mayor a finales de 2023. Aunque regresó con fuerza a mediados del año pasado (7-2, 3.20 ERA en 12 aperturas), una distensión en el dorsal ancho lo marginó de la postemporada.

"Resulta un poco frustrante lidiar con esto", confesó el lanzador el sábado. "Es algo que viene y va por rachas".

Movimientos en el bullpen de Milwaukee

Por último, el panorama de pitcheo incluye al relevista zurdo Drew Rom, quien ha registrado cuatro apariciones con Milwaukee a principios de esta campaña dejando una efectividad de 3.38.

Rom ha estado brillando en la sucursal de Triple-A en Nashville, donde presume una marca de 3-1, un juego salvado y un microscópico porcentaje de carreras limpias de 2.51 en 25 salidas desde el bullpen.