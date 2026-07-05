Pérez lanza siete entradas perfectas; Devers conectó dos jonrones en el revés

Juan Soto empujó dos vueltas en la victoria de los Metros ( AFP )

Eury Pérez (5-6, 3.84 ERA) lanzó siete entradas perfectas con ocho ponches y los Marlins vencieron 9-8 a los Atléticos.

Por Miami, Heriberto Hernández de 4-3, conectó dos jonrones, anotó dos y empujó dos; Otto López de 4-3, conectó doble y jonrón, anotó dos y empujó tres y Esteury Ruiz de 3-1 con una anotada.

Devers da dos jonrones

Rafael Devers conectó dos cuadrangulares solitarios en la derrota 7-6 de los Gigantes ante los Rockies.

"Carita" llegó a 18 vuelacercas en la campaña con 47 remolques.

El campocorto Willy Adames disparó un imparable en cuatro oportunidades, y anotó dos vueltas.

García Jr. llegó a 19

Luis García Jr. conectó su cuadrangular número 19 en la campaña en la derrota 11-5 de los Nacionales ante los Piratas en el PNC Park.

La victoria correspondió en labor de relevo para el zurdo Gregory Soto (5-2, 4.26) en una labor de dos entradas en las que permitió un hit y una carrera limpia, otorgó una base y ponchó a dos bateadores.

Por los Nacionales, García Jr. de 5-2, anotó una y empujó dos; José Tena de 3-2.

Por los Piratas, Esmerlyn Valdez de 5-0 y Endy Rodríguez de 4-1.

Soto empuja dos

Juan Soto conectó un sencillo empujador de dos carreras en la segunda entrada y los Mets vencieron 10-9 a los Bravos en un partido que sufrió retrasos por la lluvia.

El conjunto de Nueva York ganaba 10-3 luego de un ataque de cinco carreras en el noveno inning, pero aun así tuvieron que soportar un tremendo susto.

El quisqueyano Huáscar Brazobán permitió cinco carreras en la parte baja de la novena, incluyendo un grand slam de Drake Baldwin.

Perdomo dio tres hits

Geraldo Perdomo conectó tres imparables en cinco turnos al bate, pero no pudo evitar la derrota de los Diamondbacks 3-2 ante los Cerveceros.

Por Arizona, Ketel Marte se fue de 4-1.

Por los Cerveceros, Gary Sánchez de 3-1 con una anotada.

Durán tiene siete

Ezequiel Durán conectó su séptimo vuelacercas de la campaña en la derrota de los Vigilantes 6-3 ante los Tigres de Detroit.

El héroe fue Riley Greene que se fue de 4-3 con un cuadrangular, anotó una y empujó cuatro vueltas, para llegar a 44 en la presente estación.

Eury Pérez ponchó a ocho bateadores en su salida perfecta.