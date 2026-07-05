Shohei Ohtani no lanzaría en Juego de Estrellas por ajuste en rotación de Dodgers

Shohei Ohtani difícilmente lanzará en el Juego de Estrellas el 14 de julio tras los recientes ajustes en la rotación de Los Ángeles Dodgers. El equipo retrasó su salida habitual de los miércoles al viernes para dosificar su carga de trabajo en medio de una racha de 13 juegos en 13 días.

Al respecto, el mánager de los Dodgers (y de la Liga Nacional), Dave Roberts, comentó:

"No lo he dicho formalmente, pero si haces los cálculos, resulta difícil imaginarlo. Sin embargo, todavía no tengo que tomar esa decisión".

El panorama de lanzadores para el clásico de mitad de temporada se perfila así:

Shohei Ohtani: Aunque llegó al viernes con una gran efectividad de 1.58, su apertura final antes del parón será el 10 de julio contra Arizona, dejándolo con solo tres días de descanso.

Cristopher Sánchez (Phillies): Se perfila como el favorito para abrir el juego en su propio estadio en Filadelfia .

Jacob Misiorowski (Brewers): Líder de efectividad en Las Mayores (1.45), pero no estará disponible tras tener programada una salida apenas dos días antes del Juego de Estrellas.

A pesar de esto, la presencia de Ohtani está garantizada: ya aseguró su lugar como bateador designado titular de la Liga Nacional tras arrasar en las votaciones de los aficionados con 3,341,257 votos.

Estado físico y rendimiento

Roberts también fue muy sincero sobre el momento actual de la estrella japonesa:

"Shohei no ha tenido su mejor repertorio últimamente, esa es la verdad. El control de la recta no ha sido el mismo que al principio de la temporada y el sweeper tampoco ha funcionado igual".

Ohtani ha estado lidiando con molestias en la rodilla izquierda y una ampolla en el dedo medio derecho. Sin embargo, Roberts matizó con optimismo antes del juego del viernes: "Se siente bien, el cuerpo responde bien. La rodilla se siente tan bien como no lo hacía desde hace bastante tiempo, así que eso es alentador".