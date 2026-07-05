Soto, Caminero y Guerrero Jr. elegidos como titulares al Juego de Estrellas

Junior Caminero ( TIM WARNER/AFP )

Juan Soto, Junior Caminero y Vladimir Guerrero Jr. recibieron el voto popular para ser titulares en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, que se celebrará el próximo martes 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia, a partir de las 8:00 de la noche.

Luego de perderse la edición de 2025, Soto fue escogido por los fanáticos para ser titular en los jardines de la Liga Nacional, en lo que será su quinta participación en el encuentro. El dominicano llega con una línea ofensiva de .296/.404/.560, con 18 cuadrangulares y 41 remolques en 70 partidos.

Caminero disputará su segundo Juego de Estrellas, esta vez con el respaldo del público, que lo eligió como titular por encima del japonés de los Azulejos de Toronto, Kazuma Okamoto.

"La Máxima", el antesalista dominicano más joven en ser elegido titular para un Juego de Estrellas, concluyó la jornada de ayer con una línea ofensiva de .288/.378/.561, con 26 cuadrangulares (líder entre los dominicanos) y 56 carreras remolcadas en 87 partidos.

Vladdy Jr. no estará

Guerrero Jr. fue escogido por los fanáticos como titular en la primera base, su quinta elección al partido. Sin embargo, anunció el sábado por la noche que prefiere descansar y prepararse para la segunda mitad de la temporada con los Azulejos.

Vladdy Jr. recibió el respaldo de los fanáticos pese a atravesar la peor primera mitad de su carrera, con una línea ofensiva de .265/.346/.346, cuatro cuadrangulares y 35 remolques.

Suplentes y lanzadores

La representación dominicana también incluirá al campocorto de los Marlins, Otto López, quien lidera las Grandes Ligas con 122 imparables, así como a los destacados lanzadores de los Filis de Filadelfia, Cristopher Sánchez y Jhoan Durán.

26 Cuadrangulares ha conectado Junior Caminero en la campaña, líder entre los dominicanos.

Titulares Liga Americana

C: Shea Langeliers, Athletics (1st All-Star selection)

1B: Vladimir Guerrero Jr. #, Blue Jays (6th)

2B: Ernie Clement, Blue Jays (1st)

3B: Junior Caminero, Rays (2nd)

SS: Bobby Witt Jr., Royals (3rd)

OF: Mike Trout, Angels (12th)

OF: Byron Buxton, Twins (3rd)

OF: Aaron Judge, Yankees (8th)

DH: Yordan Alvarez, Astros (4th)

Titulares Liga Nacional

C: Drake Baldwin, Braves (1st All-Star selection)

1B: Freddie Freeman, Dodgers (10th)

2B: Ozzie Albies, Braves (4th)

3B: Max Muncy, Dodgers (3rd)

SS: CJ Abrams, Nationals (2nd)

OF: Brandon Marsh, Phillies (1st)

OF: Juan Soto, Mets (5th)

OF: Andy Pages, Dodgers (1st)

DH: Shohei Ohtani, Dodgers (6th)

Reservas

Receptores

Liga Americana

Dillon Dingler ^, DET ( 1.ª selección al Juego de Estrellas )

Adley Rutschman %, BAL (3.ª)

Liga Nacional

William Contreras ^, MIL ( 3.ª selección al Juego de Estrellas )

Hunter Goodman %, COL (2.ª)

Jugadores de Cuadro (Infielders)

Liga Americana

Travis Bazzana ^, CLE ( 1.ª selección al Juego de Estrellas )

Nick Kurtz ^, ATH ( 1.ª )

Kevin McGonigle ^, DET ( 1.ª )

Ben Rice %, NYY ( 1.ª )

Miguel Vargas ^, CWS (1.ª)

Liga Nacional

Luis Arráez ^, SF ( 4.ª selección al Juego de Estrellas )

Bryce Harper , PHI ( 9.ª ) -- Selección "Leyenda"

Otto López ^, MIA ( 1.ª )

Matt Olson ^, ATL ( 4.ª )

Sal Stewart ^, CIN (1.ª)

Jardineros

Liga Americana

Randy Arozarena ^, SEA ( 3.ª selección al Juego de Estrellas )

Cody Bellinger ^, NYY ( 3.ª )

Riley Greene ^, DET (3.ª)

Liga Nacional

Corbin Carroll ^, AZ ( 3.ª selección al Juego de Estrellas )

Pete Crow-Armstrong ^, CHC ( 2.ª )

Jordan Walker %, STL ( 1.ª )

James Wood ^, WSH (2.ª)

Bateadores Designados

Liga Americana

Yandy Díaz ^, TB (2.ª selección al Juego de Estrellas)

Liga Nacional

Kyle Schwarber ^, PHI (4.ª selección al Juego de Estrellas)

Lanzadores

Liga Americana

Bryan Baker %, TB (1st All-Star selection)

Dylan Cease ^, TOR (1st)

Aroldis Chapman ^, BOS (9th)

Jacob Latz %, TEX (1st)

Parker Messick ^, CLE (1st)

Drew Rasmussen, TB (2nd)

Joe Ryan ^, MIN (2nd)

Cam Schlittler ^, NYY (1st)

Cade Smith ^, CLE (1st)

Ranger Suarez %, BOS (2nd)

Louis Varland ^, TOR (1st)

Michael Wacha %, KC (2nd)

Liga Nacional

Chase Burns ^, CIN (1st All-Star selection)

Jhoan Duran ^, PHI (1st)

Raisel Iglesias ^, ATL (1st)

Max Meyer %, MIA (1st)

Mason Miller ^, SD (2nd)

Jacob Misiorowski ^, MIL (2nd)

Eduardo Rodriguez %, AZ (1st)

Chris Sale ^, ATL (10th)

Cristopher Sánchez ^, PHI (2nd)

Paul Skenes ^, PIT (3rd)

Logan Webb %, SF (3rd)

Yoshinobu Yamamoto %, LAD (2nd)