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Vladimir Guerrero Jr. no será parte del Juego de Estrellas de Filadelfia

Antepone su equipo sobre su participación en el clásico veraniego

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    Vladimir Guerrero Jr. no será parte del Juego de Estrellas de Filadelfia
    Vladimir Guerrero Jr. (FUENTE EXTERNA)

    El toletero de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., no asistirá al Juego de Estrellas de este año, a pesar de haber sido anunciado como titular el sábado.

    "Es muy difícil para mí. Pero realmente tengo que cuidarme y debo poner a mi equipo primero para la segunda mitad", dijo Guerrero, según Shi Davidi de Sportsnet.

    Lesión y rendimiento

    Guerrero ha estado lidiando con una rigidez recurrente desde que se lastimó la espalda durante una aparición en el plato en la sexta entrada contra los Cachorros de Chicago el 19 de junio, lo que lo obligó a abandonar ese partido antes de tiempo.

    En 49 apariciones en el plato desde entonces, el primera base de los Azulejos tiene una línea ofensiva de .222/.265/.244 con solo un extrabase.

    El jugador de 27 años apenas ha conectado cuatro jonrones esta temporada, ninguno de los cuales ha sido en Toronto.

    RELACIONADAS
    • También está registrando el peor OPS de su carrera con .699 a mitad de la temporada, en comparación con la marca de .818 que tenía antes de la pausa del Juego de Estrellas del año pasado.
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