Willson Contreras pide disculpas por incidente

El primera base de los Medias Rojas de Boston, Willson Contreras, ofreció una emotiva disculpa por su participación en un par de incidentes que vaciaron las bancas contra los Yankees de Nueva York y los Nacionales de Washington la semana pasada.

Contreras, quien está apelando la suspensión de siete juegos que recibió de las Grandes Ligas por su papel en una acalorada disputa con el lanzador de los Nacionales, Cade Cavalli, la noche del martes, acababa de terminar de hablar con los reporteros sobre su exclusión del Juego de Estrellas cuando continuó hablando con su intérprete en español.

"Una cosa que quiero agregar, de manera oficial", dijo Contreras antes del partido del sábado por la noche contra los Angelinos de Los Ángeles, "es una disculpa por todos los eventos de la semana pasada. Todas las cosas que ocurrieron cuando los Nacionales y los Yankees (estuvieron en Fenway Park) son muy difíciles. Fue un momento muy emotivo para mí".

Incidentes en Fenway Park

"(La gente) no entenderá por qué me disculpo ahora, pero creo que es algo importante para mí, disculparme porque siento que fue un momento emotivo, y esas situaciones podrían haberse evitado, controlado y manejado mejor".

Las bancas se vaciaron cuando Contreras se le quedó mirando fijamente al abridor de los Yankees, Will Warren, el fin de semana pasado, pero el incidente no pasó a mayores.

Disculpa y consecuencias

Sin embargo, el martes por la noche, cuando Cavalli le gritó a Contreras tras poncharlo cantado en cuenta completa, Contreras le lanzó su casco a Cavalli y se le acercó en el montículo. Ambos comenzaron a hacerse de palabras y tanto los dugouts como los bullpens se vaciaron.

Contreras, quien conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada el sábado por la noche —su número 19 de la temporada—, contuvo las lágrimas mientras procesaba las consecuencias de su altercado en el terreno y la difícil situación de su natal Venezuela, que fue sacudida por dos fuertes terremotos la semana pasada.

"Ha sido una semana realmente dura, una semana muy emotiva para mí", dijo Contreras. "Espero que (la gente) entienda lo emotivo que ha sido. Demostraré quién soy con mis acciones en el terreno de juego de ahora en adelante y les enseñaré la clase de persona que realmente soy".