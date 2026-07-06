Cristopher Sánchez tuvo en Kansas City la peor salida de su carrera

Cristopher Sánchez (10-4), tuvo la peor salida de su carrera al permitir un récord personal de nueve vueltas y 12 hits en apenas 3.1 entradas, con una base por bolas y un ponche, y los Kansas City Royals aplastaron como locales 15-1 a los Philadelphia Philliesel este lunes.

Luke Maile, Salvador Pérez, Lane Thomas y Tyler Tolbert conectaron jonrones para liderar a los Reales.

Tolbert se fue de 5-5, con tres carreras anotadas y dos impulsadas, después de haber bateado de 2-2 en su último partido del sábado. Los Royals anotaron en cada uno de los ocho innings en los que batearon el lunes y se llevaron dos de los tres juegos de la serie.

Kansas City terminó con un récord de temporada de 22 imparables. Por los Phillies, Trea Turner bateó de 3-4, aunque el equipo ha perdido tres de sus últimos cuatro encuentros.

El abridor de los Royals, Noah Cameron (5-6), permitió una carrera y seis hits en cinco entradas, otorgó cinco bases por bolas y ponchó a siete bateadores.

Kansas City anotó seis carreras en la primera entrada, destacando el jonrón de tres carreras de Luke Maile con dos outs, que puso el marcador 6-1. Fue su primer turno al bate de la temporada con los Royals tras ser llamado desde Triple-A Omaha.

Su batazo hacia el jardín derecho-central superó la cerca tras rebotar en la parte superior, convirtiéndose en su primer cuadrangular del año y el número 23 de su carrera de 11 temporadas en las Grandes Ligas.

Así iniciaron

Las primeras tres carreras de los Royals llegaron gracias a un error en tiro del campocorto Trea Turner y sencillos productores de Nick Loftin y Starling Marte.

Salvador Pérez amplió la ventaja a 7-1 con un jonrón solitario en la segunda entrada. Fue su undécimo cuadrangular de la temporada y el número 314 de su carrera, quedando a solo tres del récord de la franquicia, establecido por George Brett.

En la tercera entrada, un doble impulsor de Tyler Tolbert colocó el marcador 8-1, y el sexto jonrón de la campaña de Lane Thomas en la cuarta aumentó la ventaja a 9-1.

Tolbert volvió a responder con un jonrón solitario en la quinta entrada, el primero de su carrera en las Grandes Ligas, para poner el juego 10-1. En la sexta, un sencillo remolcador de Starling Marte llevó la diferencia a 11-1.

En la séptima, un sencillo productor de Jac Caglianone y un rodado impulsor con las bases llenas de Nick Loftin agregaron dos carreras más para colocar el marcador 13-1.

Michael Massey y Jac Caglianone conectaron sencillos productores en la octava entrada para sellar el definitivo 15-1.

La única carrera de Philadelphia llegó en la primera entrada gracias a un doble impulsor de Alec Bohm.

Kyle Schwarber, de los Phillies, fue expulsado por el umpire principal Alan Porter después de discutir tras sufrir su tercer ponche del partido en la sexta entrada.