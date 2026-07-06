Juan Soto dispara su jonrón 19, los Mets superan 7-6 a los Bravos en 10 entradas

Dos equipos, una entrada, 11 carreras. No hay nada más increíble que eso.

El lunes, la locura se apoderó de todos, cuando Juan Soto y Luis Torrens lideraron la remontada de los Mets en la décima entrada del último partido de la serie, que les dio la victoria por 7-6 sobre los Bravos, escribe MLB.com

Soto fue el primero en hacer vibrar, o mejor dicho, en silenciar, el estadio. Con los Mets perdiendo 3-2, el ahora cinco veces All-Star les dio nueva vida, conectando un jonrón de tres carreras al jardín derecho que puso el marcador 5-3 en el noveno episodio.

El jardinero izquierdo bateó de 2-1, un jonrón, una anotada y tres empujadas, además de recibir tres boletos y así dejar su promedio en .301. Fue su cuadrangular 19. Además robó su base número siete.

Esto le dio a Nueva York su primera ventaja desde la segunda entrada, puso fin a la racha de 35 salvamentos del cerrador de los Bravos, Raisel Iglesias, y dejó al Truist Park sin aliento.

Los Mets recurrieron a Devin Williams, quien cerró la victoria del domingo, pero Matt Olson rápidamente arruinó la oportunidad de salvamento al conectar un jonrón de dos carreras al bullpen del jardín izquierdo, empatando el partido con su segundo cuadrangular del día.

Necesitando otro impulso, Torrens respondió en la décima entrada con un doble al jardín izquierdo en su primer turno al bate, ampliando la ventaja de los Mets a 7-5.

Nueva York llamó a Luke Weaver, quien llegaba con una racha de 25 entradas sin permitir carreras, en otro intento por cerrar el partido en la décima entrada.

Los Bravos lograron reducir la ventaja de los Mets a 7-6 y llenar las bases con dos outs, pero Weaver produjo un rodado al campocorto que puso fin al juego.