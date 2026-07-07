Geraldo Perdomo jonronea y lidera la paliza de Arizona sobre San Diego

Geraldo Perdomo al momento de conectar un jonrón. ( FUENTE EXTERNA )

Geraldo Perdomo lideró la victoria de los Arizona Diamondbacks 8-0 sobre los Padres de San Diego en el Petco Park, en la que se destacoó por su velocidad y un cuadrangular de 377 pies.

El dominicano forzó un error en la primera entrada, anotó una vuelta, y conectó su sexto jonrón en el cuarto episodio para consolidar el ataque.

Max Kepler aportó un jonrón de tres carreras y Nolan Arenado sumó otro estacazo para asegurar la paliza ofensiva de Arizona. Brandon Pfaadt (2-1) se llevó la victoria con cinco entradas en blanco, limitando a la ofensiva de San Diego a solo cuatro imparables.

Walker Buehler (5-5) cargó con la derrota tras permitir siete carreras en cinco episodios, elevando su efectividad a 5.07. Con este resultado, los Diamondbacks se mantienen firmes en la lucha de la División Oeste de la Liga Nacional.

Los Diamondbacks dominaron el encuentro de principio a fin, silenciando a la afición local en San Diego. El relevo de Arizona mantuvo la blanqueada, completando una joya monticular tras la salida de Pfaadt.

Los Padres no lograron responder ante el pitcheo abridor y el bullpen de los Diamondbacks.

Esta victoria frena el intento de reacción de San Diego, que buscaba mantener el ritmo ganador de la noche anterior. La ofensiva de Arizona conectó en momentos clave para asegurar el triunfo.

La serie continúa con los Padres buscando ajustar su rotación tras la crisis de Buehler.

Actuación dominicana

Por los Diamondbacks, Perdomo se fue de 4-2, con dos anotadas y una impulsada. Ketel Marte terminó de 4-1, 1 CA.

Por los Padres, Fernando Tatis Jr. de 3-0, Manny Machado de 4-1, Rodolfo Durán de 3-0.