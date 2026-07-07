Luis García Jr. llega a 65 impulsadas y es segundo en la LIga Nacional

El espigado guardabosques James Wood conectó un dramático cuadrangular con las bases congestionadas y el campocorto CJ Abrams sumó tres imparables, incluyendo un jonrón de tres carreras, para que los Nacionales de Washington completaran una espectacular remontada y vencieran la noche del lunes 12-11 a los Astros de Houston en el Nationals Park.

La escuadra de la capital estadounidense dio una muestra de enorme capacidad de reacción al borrar un déficit temprano de cinco anotaciones, fabricando un salvaje rally de 11 carreras consecutivas en la parte media del desafío. En la ofensiva de Washington también brilló el camarero Curtis Mead, quien disparó un cuadrangular solitario entre sus tres indiscutibles y remolcó tres vueltas.

El encuentro inició cuesta arriba para los locales debido al castigo que recibió el abridor Miles Mikolas. En el segundo episodio, el estelar intermedista venezolano José Altuve sacudió un bambinazo de tres carreras por el jardín izquierdo, y en el tercer capítulo Yainer Díaz despachó otro jonrón de dos anotaciones para poner a Houston al frente con una cómoda pizarra de 6-1.

La respuesta de los Nacionales llegó de inmediato en la baja de la tercera entrada, aprovechando la descontrolada apertura de Mike Burrows. Tras sencillos remolcadores de Luis García Jr. y Curtis Mead, apareció la figura de CJ Abrams, quien castigó la pelota con una línea salvaje por el jardín derecho para apuntarse su jonrón número 19 de la campaña e igualar las acciones 6-6.

Liquidaron el partido

La debacle para los Astros se consolidó en el quinto acto gracias a la combinación de la velocidad de Nasim Núñez y el poder de James Wood.

Con los senderos repletos de corredores, Wood descifró un envío en la zona de poder y la depositó la esférica a lo profundo del jardín central para su vuelacercas número 24 de la temporada, un Grand Slam que puso el juego 12-7.

A pesar de la amplia ventaja, el cuerpo de relevistas de Washington pasó un tremendo susto en las postrimerías del choque. En el octavo episodio, el prospecto Brice Matthews conectó un soberbio cuadrangular de tres carreras ante los envíos de Cole Henry, apretando la pizarra al mínimo margen antes de que el taponero Clayton Beeter rescatara el triunfo firmando su séptimo salvamento.

La victoria en las anotaciones oficiales se la acreditó de manera sufrida Miles Mikolas (3-7), pese a tolerar siete carreras limpias en seis entradas de labor, mientras que el derrotado fue Mike Burrows (4-9), quien cargó con el pesado fardo de permitir 10 anotaciones en apenas cuatro episodios y un tercio de labor en la lomita.