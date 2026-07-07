Caminero llega a los 23 años con más jonrones que Aaron, Pujols y Bonds

Junior Caminero no pudo celebrar el domingo su cumpleaños 23 con jonrón, pero con argumentos de sobra para aspirar a una carrera donde el batazo de cuatro base sea el activo por el que se le reconozca y reviente sus cuentas en dólares.

Caminero abandonó los 22 años con 78 vuelacercas conectados desde que fue llamado por los Tampa Bay Rays en septiembre de 2023, una carrera que aceleró al arranque del curso anterior cuando recibió la titularidad en la antesala y la alineación de Kevin Cash.

A su edad, solo Juan Soto (98), Alex Rodríguez (95) y Fernando Tatis Jr. (81) enviaron más pelotas que él fuera del parque entre los dominicanos. Al agregarse los latinocaribeños, delante suyo también aparece el curazoleño Andruw Jones (84) y los venezolanos Ronald Acuña Jr. (81) y Miguel Cabrera (80).

Albert Pujols tenía 71 cuadragulares cuando arrancó la estación 2003 y Hank Aaron 66 en 1957, dos miembros del exclusivo club de cuatro miembros que superó los 700 palos de cuatro bases.

Barry Bonds, líder de todos los tiempos con 762, tenía 29 vuelacercas al llegar a los 23 años, según Screwball.

En territorio especial

A Caminero se le cantó Happy birthday to you! en medio de una racha de la que no quisiera salir. Lleva 10 cuadrangulares en sus últimos 10 partidos, incluido una cadena de seis encuentro desapareciendo la esférica de los límites del parque.

El sábado, se le informó que sería titular de la esquina caliente de la Liga Americana. La Máxima batea para de .288/.378/.561, con 26 cuadrangulares y 56 remolcadas.