Mariano Rivera y David Ortiz apoyan el III Torneo de Golf de la Fundación Tallaj

El doctor Ramón Tallaj junto a personalidades que participaron en el III Torneo Invitacional de Golf de su fundación. ( FUENTE EXTERNA )

Mariano Rivera y David Ortiz encabezaron la lista de personalidades que hicieron acto de presencia en el III Torneo Invitacional de Golf de la Fundación Dr. Ramón Tallaj que se celebró en el Brookville Country Club en Long Island.

La actividad reunió figuras del deporte profesional, médicos, empresarios y líderes comunitarios con el objetivo de recaudar fondos para programas educativos y proyectos de asistencia humanitaria.

Los miembros del Salón de la Fama de Cooperstown compartieron durante toda la actividad con invitados especiales, patrocinadores y aficionados.

El torneo fue organizado por la Fundación Dr. Ramón Tallaj, institución presidida por el doctor dominicano Ramón Tallaj, quien durante años ha desarrollado una labor en favor de comunidades vulnerables dentro y fuera de Estados Unidos.

Destinos de fondos

Bajo su liderazgo, la fundación ha impulsado numerosos programas dirigidos a mejorar el acceso a la educación, la salud y la asistencia social.

Tallaj explicó que los recursos obtenidos durante esta tercera edición serán destinados principalmente a otorgar becas a jóvenes de la República Dominicana, con alto rendimiento académico que desean cursar estudios en medicina y otras carreras vinculadas al sector salud.

Asimismo, parte de los fondos serán utilizados para fortalecer programas de ayuda humanitaria destinados a las familias afectadas por los recientes terremotos registrados en Venezuela.

"Cada edición de este torneo representa una nueva oportunidad para cambiar vidas. Nuestro propósito va mucho más allá de una competencia de golf; buscamos abrir puertas a jóvenes con talento y vocación de servicio, al tiempo que llevamos esperanza a comunidades que necesitan apoyo", expresó Tallaj durante la ceremonia de bienvenida.

El ejecutivo de SOMOS Community Care, agradeció la respuesta de deportistas, patrocinadores y colaboradores que una vez más dijeron presente para respaldar una causa que continúa creciendo año tras año.

Además de Rivera y Ortiz, el evento contó con la participación de reconocidas figuras del béisbol de Grandes Ligas como Luis Polonia, Julián Tavárez, Ramiro Mendoza y Rajai Davis, así como del exjugador de la NBA Luis Felipe López.

Decenas de equipos integrados por cuatro jugadores compitieron por los principales premios del torneo y participaron de las actividades que se prepararon para la ocasión.

Organización y cierre

Uno de los momentos más emotivos de la clausura fue el anuncio de los aportes de la Fundación Dr. Ramón Tallaj con el bienestar de miles de familias y con la formación de la próxima generación de profesionales del área de la salud.

La doctora Inés Hernández, junto a los ejecutivos de SOMOS Community Care, Alex Damirón y Stephanie Duluc, encabezaron la coordinación general del torneo, respaldada por un gran equipo de colaboradores.