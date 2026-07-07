Ohtani llega a 299 jonrones de por vida en la MLB

Dalton Rushing conectó el sencillo que dio la victoria en la undécima entrada y Shohei Ohtani disparó un jonrón e impulsó cuatro carreras para que los Los Angeles Dodgers derrotaran 8-7 a los Colorado Rockies la noche del lunes.

Rushing (dos carreras anotadas), Ohtani y Kyle Tucker conectaron tres imparables cada uno para los Dodgers, que ganaron su primer juego de entradas extras de la temporada. Ohtani llegó a 299 jonrones en su carrera.

Cole Carrigg sumó tres hits, impulsó dos carreras y anotó tres veces, mientras que Ezequiel Tovar conectó un cuadrangular y remolcó dos carreras por Colorado, que llegó a estar abajo 6-1 después de cuatro entradas.

Los Ángeles comenzó la undécima entrada con Teoscar Hernández como corredor automático en segunda base. Jimmy Herget (0-3) otorgó base por bolas intencional a Max Muncy, Tommy Edman avanzó a ambos corredores con un toque de sacrificio y Rushing conectó el sencillo decisivo a la derecha del segunda base de los Rockies, Edouard Julien, para que los Dodgers consiguieran su undécima victoria en los últimos 14 juegos.

El cerrador de los Dodgers, Tanner Scott, desperdició una ventaja de tres carreras en la novena entrada.

Kyle Karros conectó un doble productor con un out entre los jardines derecho y central para acercar a Colorado 6-4. Luego, los Dodgers otorgaron base por bolas intencional a Hunter Goodman para llenar las bases. Scott ponchó a TJ Rumfield con apenas tres lanzamientos, pero Carrigg respondió con un doble productor de dos carreras al hueco entre el derecho y el central para empatar el marcador. Goodman intentó anotar desde primera, pero fue puesto out en el plato.

Carrigg estaba en tercera con un out en la décima entrada cuando Jake McCarthy conectó un rodado a la inicial frente a Edgardo Henríquez (3-0). Freddie Freeman pisó la almohadilla para el out, pero su tiro al plato llegó tarde y Carrigg anotó para darle a Colorado ventaja de 7-6.

En la parte baja de la décima, Andy Pages estaba en tercera con un out y anotó cuando Edouard Julien no pudo atrapar una línea de Mookie Betts, igualando el encuentro.

Eric Lauer permitió tres carreras y seis imparables en seis entradas por Los Ángeles. Ponchó a tres y concedió dos bases por bolas.

Kyle Freeland recibió seis carreras y nueve hits en cinco entradas por Colorado. Ponchó a dos bateadores y no otorgó boletos.

Desenlace del partido

Después de que Tovar impulsó una carrera con un elevado de sacrificio en la segunda entrada, los Dodgers anotaron las siguientes seis carreras del juego. Rushing abrió la tercera con un doble ante Freeland y, en el siguiente lanzamiento, Ohtani conectó un jonrón por el jardín izquierdo-central para poner al frente a Los Ángeles 2-1.

En la cuarta entrada, Tucker, Hernández y Muncy ligaron sencillos consecutivos para colocar la pizarra 3-1, y Miguel Rojas añadió un elevado de sacrificio que permitió anotar a Hernández.

Más tarde, Rushing volvió a conectar un doble para colocar corredores en segunda y tercera, y Ohtani respondió con un sencillo productor de dos carreras al jardín central para ampliar la ventaja a 6-1.

Tovar abrió la quinta entrada con un jonrón para los Rockies. Un episodio después, Carrigg inició con un doble y anotó gracias a un sencillo de McCarthy con un out.

Por los Dodgers, Hernández de 5-1, con dos anotadas.