Justin Verlander, el mejor lanzador de su generación, anuncia su retiro del béisbol

El abridor Justin Verlander de los Detroit Tigers lanza contra los Arizona Diamondbacks durante la primera entrada del partido inaugural en casa en el Chase Field el 30 de marzo de 2026 en Phoenix, Arizona. ( ARCHIVO/ AFP )

Justin Verlander, cuyo deseo de lanzar varias entradas en los partidos y de seguir compitiendo a una edad avanzada lo convirtió en el mejor abridor de su generación, finalmente entregará la pelota por última vez.

El derecho de los Tigres de Detroit, casi con toda seguridad un futuro miembro del Salón de la Fama, anunció oficialmente este miércoles que planea retirarse como jugador profesional al finalizar la presente temporada de Grandes Ligas.

El emotivo anuncio llegó poco después de que Verlander fuera nombrado para su décimo Juego de Estrellas como una "Selección de Leyenda" por el comisionado Rob Manfred.

Esta distinción especial reconoce su grandeza a lo largo de una brillante carrera de 21 temporadas en las Mayores. Es el segundo jugador de los Tigres en recibir este honor, emulando a su antiguo compañero de equipo, el venezolano Miguel Cabrera, quien fue seleccionado en la edición del año 2022.

A sus 43 años de edad, el legendario lanzador se encuentra actualmente en la lista de lesionados de 60 días debido a persistentes problemas en la cadera y los isquiotibiales.

Pese a la inactividad, Verlander asistirá al Clásico de Mitad de Temporada en Filadelfia luciendo el uniforme de los Tigres por primera vez desde 2013, compartiendo el honor de ser "Selección de Leyenda" junto al toletero de los Filis, Bryce Harper.

"Nunca quise retirarme por un hito, un número o una fecha en el calendario", escribió Verlander en un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Quería que el béisbol me dijera cuándo era el momento. Durante los últimos meses me he dado cuenta de que ese momento ha llegado. He decidido que esta será mi última temporada y es apropiado que pueda terminar donde todo comenzó: con los Tigres de Detroit", añadió.

Carrera legendaria

La trayectoria de Verlander figura entre las hojas de servicio más dominantes para un lanzador en la Era Moderna (desde 1900).

Sus 3,554 ponches de por vida lo ubican en el octavo lugar de todos los tiempos en la historia de la Gran Carpa. Además, acumula 266 victorias (puesto 37 de la historia) y un sólido 82.3 de bWAR, lo que lo sitúa en el lugar 24 entre todos los serpentineros que han pasado por la MLB.

El diestro comparte con Don Newcombe el exclusivo honor de ser los únicos jugadores en la historia de las Grandes Ligas en haber conquistado los premios de Novato del Año, Cy Young y Jugador Más Valioso (MVP) durante sus carreras.

Como si fuera poco, Verlander pertenece al selecto club de apenas seis lanzadores en la historia del juego que han logrado lanzar tres partidos sin hit ni carrera, sumando dos con la franquicia de Detroit (2007 y 2011) y uno con los Astros de Houston (2019).

Adquirido por los Astros en un histórico traspaso a finales de 2017, el veterano se convirtió rápidamente en una pieza fundamental para la obtención de los dos campeonatos de Serie Mundial ganados por la organización de Houston en la última década.

El as del montículo tendrá ahora una gira de despedida más corta de lo habitual, pero ideal para que los aficionados le rindan tributo a su extraordinaria carrera, primero en el Citizens Bank Park y luego en el Comerica Park.