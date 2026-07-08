Fallece Phil Regan a los 89 años: Adiós al "Buitre", histórico lanzador All-Star y entrenador

Phil Regan, exlanzador de las Estrellas (All-Star) que más tarde dirigió a los Orioles de Baltimore y pasó décadas como entrenador de pitcheo para equipos como los Cubs y los Mets, falleció a los 89 años de edad.

Trayectoria profesional

Regan murió este miércoles, de acuerdo con un reporte de Jeff Passan de ESPN, quien citó al abogado de Regan, Matt Blit.

El derecho hizo su debut en las Grandes Ligas con los Tigres de Detroit en 1960 y pasó seis temporadas allí antes de vestir las camisetas de los Dodgers, los Cubs y los White Sox.

Su mejor campaña llegó en 1966, cuando registró una marca de 14-1 con una efectividad de 1.62 y lideró la Liga Nacional con 21 salvamentos durante una temporada de Juego de Estrellas con los Dodgers; esto le valió ser nombrado tanto Relevista del Año como el Regreso del Año de la Liga Nacional por la publicación The Sporting News.

Dos años más tarde, en una temporada dividida entre los Dodgers y los Cubs, lideró las Mayores con 27 rescates y obtuvo su segundo galardón de Relevista del Año en la Liga Nacional. Regan se retiró después de la temporada de 1972 con un récord de 96-81, una efectividad de 3.84 y 92 juegos salvados.

Tras su retiro como jugador, Regan hizo la transición a los banquillos, comenzando en Grand Valley State College, donde dirigió de 1974 a 1982. Más tarde ocupó puestos de entrenador en las Grandes Ligas con Seattle (1984-86), Cleveland (1994, 1999) y los Cubs (1997-98).

Regan fue nombrado mánager de los Orioles de Baltimore de cara a la temporada de 1995, llevando al equipo a un récord de 71-73 y a un tercer lugar en la División Este de la Liga Americana.

También pasó un largo tiempo como entrenador de pitcheo en las Ligas Menores con los Mets de Nueva York y, eventualmente, fue nombrado coordinador de pitcheo de las sucursales del equipo.

En 2019, a la avanzada edad de 82 años, Regan fue nombrado de forma interina como coach de pitcheo del equipo grande de los Mets.

Impacto en Lidom

La extensa trayectoria de Regan como instructor también incluyó una etapa como coach de pitcheo de la Selección de Estados Unidos (Team USA) durante los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

Su paso por Lidom

Regan fue dirigente en cuatro temporadas en la pelota criolla, dos con el Escogido (1987-88, 1988-89) y dos con los Azucareros del Este (1985-86, 1995-96), coronándose como campeón en sus dos campañas con los Leones y ganando también la Serie del Caribe en 1988.

"El Buitre" dejó un legado y dio un cambio radical a los resultados del pitcheo naranja desde su llegada a los Toros en la temporada 2018-19. Desde que asumió el puesto esa campaña, la efectividad colectiva de los Toros bajó de 3.65 a 2.80 en la Serie Regular.

La temporada siguiente, donde el club consiguió su tercera corona, llevó a los lanzadores taurinos a tener una efectividad colectiva de 2.92, la mejor de la liga y el único equipo con promedio de carreras limpias por debajo de 3.00.

Ese mismo éxito de la Regular se mantuvo en los playoffs, siendo también los Toros líderes de efectividad en el Round Robin (3.06).

En la temporada de la pandemia, 2020-21, Regan estuvo con los Toros hasta finales de noviembre, dejando al club como los líderes de pitcheo en la liga, con promedio de carreras limpias de 1.57.

Ese año, los abridores taurinos con Regan a la cabeza lideraban la liga con efectividad de 1.00, lo mismo que el relevo naranja con 1.46.