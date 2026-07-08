¡Despertó el "Junior"! Vladimir Guerrero Jr. rompe su sequía jonronera y sella la paliza

Vladimir Guerrero Jr. recorre las bases luego de conectar cuadrangular ante los Gigantes de San Francisco ( AFP )

Dylan Cease, de Toronto, trabajó ocho entradas sin permitir hits contra los Gigantes de San Francisco este miércoles antes de aceptar un sencillo de Heliot Ramos al abrir el noveno episodio, en lo que terminó siendo una arrolladora victoria de los Blue Jays por 10-0.

Cease (6-4) fue retirado del encuentro tras el limpio imparable de línea de Ramos hacia el jardín central y recibió una ovación de pie por parte del público de San Francisco. El derecho All-Star realizó 118 lanzamientos (la mayor cantidad en su carrera), de los cuales 81 fueron strikes.

El exrelevista de los Giants, Tyler Rogers, sacó los últimos tres outs con apenas cuatro pitcheos.

Cease ponchó a 11 bateadores para aumentar su total a 148, líder de la Liga Americana.

Cease, de 30 años, ya había lanzado un juego sin hits ni carreras para los Padres de San Diego en Washington el 25 de julio de 2024. Ocho días después, Blake Snell logró uno para los Giants.

Desde entonces, ha habido dos juegos sin hits combinados —incluyendo uno en marzo por Tatsuya Imai, Steven Okert y Alimber Santa de los Astros de Houston—, pero ningún lanzador lo había conseguido en solitario.

Treinta y cinco lanzadores han lanzado múltiples juegos sin hits en la historia. Mike Fiers, de los Athletics, se convirtió en el último en lograrlo el 7 de mayo de 2019.

Cease retiró a los primeros 14 bateadores de San Francisco antes de otorgarle una base por bolas a Willy Adames con dos outs en la quinta entrada. Cease también caminó a Drew Gilbert al abrir el sexto inning y a Rafael Devers con un out en el séptimo.

Al abrir el octavo acto, Bryce Eldridge conectó un batazo profundo entre los jardines izquierdo y central. El jardinero central Daulton Varsho corrió para realizar una excelente atrapada antes de estrellarse contra la barda.

Un grand slam de Kazuma Okamoto hacia la banda contraria ante Logan Webb (5-7) coronó un ataque de cinco carreras en la primera entrada para los Blue Jays.

Después del cuadrangular de Okamoto, Webb retiró a los siguientes 13 bateadores. Trabajó siete entradas y permitió cinco hits, solo uno después de ese primer episodio.

Los Blue Jays anotaron dos carreras sucias ante Spencer Bivens en la octava entrada. En el noveno capítulo, Vladimir Guerrero Jr. sacudió un jonrón de dos carreras contra Ryan Walker (su primero desde el 18 de junio), y el siguiente bateador, George Springer, también castigó a Walker con un bambinazo por todo el jardín izquierdo.

En la victoria de Toronto por 9-3 la noche del martes, los Blue Jays retiraron a los últimos 15 bateadores de San Francisco.

Próximos partidos

Los Blue Jays se enfrentarán al zurdo de los Padres, JP Sears (2-1, 4.70 de efectividad), en San Diego el viernes por la noche. Los Giants recibirán a los Rockies y al derecho Ryan Feltner (3-2, 4.27) el jueves por la tarde.