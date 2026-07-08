Mike Trout está de regreso: Angelinos activan a su superestrella a tiempo para el Juego de Estrellas

Los Angeles Angels reinstalaron a Mike Trout de la lista de lesionados de 10 días este miércoles, dejando el camino libre para que el tres veces Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana juegue en su primer Juego de Estrellas desde 2019.

Trout aparece como segundo en el orden al bate y bateador designado de los Angels este miércoles contra los Rangers de Texas.

Trout se perdió casi tres semanas debido a una distensión en el tendón de la corva derecha, la más reciente de una larga lista de lesiones que ha sufrido en los últimos años.

La distensión interrumpió la que estaba siendo la mejor temporada general del jugador de 34 años en cuatro años, ya que registra una línea ofensiva de .234/.394/.472 con 17 jonrones y 36 carreras impulsadas en 335 apariciones en el plato.

Selección al Juego de Estrellas

A pesar de la lesión, Trout fue seleccionado para su duodécimo Juego de Estrellas luego de que los fanáticos lo votaran para la alineación titular de la Liga Americana por séptima vez en su carrera.

Es la primera vez que es elegido desde 2023; Trout fue convocado al equipo de estrellas de la Liga Americana todos los años entre 2021 y 2023, pero tuvo que perderse cada uno de esos partidos debido a las lesiones.

En un movimiento de roster correspondiente, los Angels designaron para asignación al jugador de cuadro Donovan Walton.