Los Rays castigan a los Yankees con jonrones consecutivos y 17 ponches

Hunter Feduccia y Yandy Díaz conectaron jonrones consecutivos en la cuarta entrada, Ian Seymour ponchó a 12 bateadores y los Tampa Bay Rays derrotaron el martes por la noche 6-4 a los New York Yankees.

Victor Mesa Jr. también se voló la barda, mientras que Richie Palacios sumó dos imparables, anotó dos carreras e impulsó otra para los Rays, quienes ampliaron a cuatro juegos su ventaja sobre los Yankees en el liderato de la División Este de la Liga Americana.

Seymour (6-1) permitió tres carreras y cinco hits, sin otorgar pasaportes, en una labor de cinco entradas y un tercio. Bryan Baker se encargó de colgar el cero en la novena entrada para apuntarse su salvamento número 24 de la temporada.

Los Yankees se poncharon un total de 17 veces ante cinco lanzadores de Tampa Bay, convirtiéndose en el primer equipo en la historia de la Liga Americana cuyos bateadores se ponchan 17 veces en juegos consecutivos de nueve entradas.

Nueva York ya se había abanicado en 17 ocasiones el lunes por la noche, en su victoria por 5-1 sobre los propios Rays. Paul Goldschmidt y José Caballero se poncharon cuatro veces cada uno; en el caso de Goldschmidt, arrastra una racha negativa de 30 turnos consecutivos sin conectar hit (de 30-0).

Pese al bache, la ofensiva de Nueva York registró 11 imparables, alcanzando el doble dígito por primera vez desde el 17 de junio.

Abajo 3-2 en la cuarta entrada, los Rays armaron un rally de cuatro carreras ante Will Warren (7-4). Palacios empató el encuentro con un doblete productor antes de que Feduccia conectara un jonrón de dos carreras por el jardín derecho-central. Díaz lo emuló de inmediato con su cuadrangular número 13 de la temporada.

Díaz también había impulsado una carrera con un sencillo en el segundo episodio. Con esto, llega a 451 carreras remolcadas con el uniforme de los Rays, superando a Aubrey Huff (449) para adueñarse del quinto lugar en la historia de la franquicia.

Los Yankees habían tomado la ventaja temporal de 3-2 en el tercer inning gracias a un bambinazo de tres carreras de Ben Rice, un batazo de 382 pies hacia el jardín izquierdo.

Fue el cuadrangular 26 de la campaña para Rice y su segundo en la serie, de cara a su participación representando a los Yankees en el Home Run Derby el próximo lunes. Rice sumó además dos sencillos en el encuentro.

Próximo partido

El derecho Gerrit Cole (3-3, 4.01 ERA) abrirá por los Yankees, mientras que el zurdo Shane McClanahan (7-5, 3.05) lo hará por los Rays, en el tercer choque de esta serie de cuatro compromisos el miércoles.