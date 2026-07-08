Ryan O'Hearn hace historia: tres jonrones y récord de 10 carreras impulsadas con los Piratas

A Ryan O'Hearn no se le puede parar. Solo se puede rezar para contenerlo.

Récords de O'Hearn

O'Hearn firmó el martes la que probablemente sea la mejor actuación ofensiva en la laureada historia de los Pittsburgh Pirates, al conectar tres jonrones e impulsar 10 carreras (récord de la franquicia) en la victoria por 12-4 sobre los Atlanta Braves.

El histórico tercer cuadrangular llegó en la sexta entrada ante el relevista de los Braves, Connor Thomas. Ese bambinazo representó el número 100 en la carrera de O'Hearn y el 16 de esta temporada, estableciendo una nueva marca personal.

O'Hearn tuvo la oportunidad de buscar un cuarto jonrón y las carreras impulsadas 11 y 12 —lo que habría empatado los récords de un solo juego en las Grandes Ligas— en el octavo episodio, pero el jugador de posición de los Braves, Jorge Mateo, lo contuvo con un sencillo.

"Es bastante increíble. Nunca antes había conectado tres en un juego en ningún nivel", declaró O'Hearn a Hannah Mears, de SportsNet Pittsburgh, al terminar el encuentro.

Este es apenas el juego número 18 con 10 carreras impulsadas en la historia de la MLB, y el primero desde la icónica actuación de Shohei Ohtani en 2024. O'Hearn remolcó todas las carreras de los Pirates excepto dos, y fue el responsable de las primeras 10.

Actuación destacada

Solo siete jugadores de los Pirates, incluido O'Hearn, han logrado registrar ocho o más carreras impulsadas en un solo partido. El récord anterior de la franquicia era de nueve, establecido por Johnny Rizzo en el segundo juego de una doble cartelera el 30 de mayo de 1939 en San Luis, según Stathead.

Estaba claro que algo especial estaba pasando desde su primer turno al bate, cuando O'Hearn conectó un grand slam ante el abridor de los Braves, Hurston Waldrep. Volvió castigar a Waldrep con un jonrón de tres carreras en la tercera entrada que abrió el juego por completo.

Este fue apenas el cuarto juego de múltiples jonrones en los nueve años de carrera del pelotero de 32 años. Increíblemente, dos de ellos han ocurrido en las últimas dos semanas, ya que también tuvo una noche de dos cuadrangulares contra los Cincinnati Reds el 28 de junio.

O'Hearn, quien se unió a los Pirates con un contrato de dos años y 29 millones de dólares el pasado invierno, batea ahora para el mejor promedio de su carrera con .293/.351/.500, sumando 16 jonrones y 61 carreras impulsadas en 319 apariciones al plato en lo que va de año.