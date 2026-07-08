Shohei Ohtani alcanza los 300 jonrones y hace historia

Shohei Ohtani alcanzó un nuevo hito en su carrera este martes, al convertirse en el quinto jugador más rápido en la historia de las Grandes Ligas en llegar a los 300 jonrones.

La superestrella bidireccional de Los Angeles Dodgers logró la hazaña en el juego número 1,102 de su carrera como bateador. Solo Juan González, Ryan Howard, Ralph Kiner y Aaron Judge lo consiguieron en menos compromisos. Ohtani es además el jugador activo número 18 con 300 cuadrangulares.

El bambinazo número 300 de Ohtani fue un jonrón abriendo el partido (leadoff shot) ante el lanzador de los Colorado Rockies, Michael Lorenzen.

Con esto, Ohtani se unió a Steve Finley como los únicos peloteros en la historia en conectar un cuadrangular abriendo el juego para firmar su vuelacercas número 300, de acuerdo con Sarah Langs de MLB.com.

Estadísticas destacadas

El jugador de 31 años batea actualmente para .297/.410/.546 con 20 jonrones y 56 carreras impulsadas este año. Ohtani ha conectado al menos 20 cuadrangulares en seis temporadas consecutivas y siete veces en total desde su llegada a las Mayores en 2018.

En su trayectoria como bateador designado, Ohtani acumula una línea de bateo de por vida de .283/.377/.579 con 1,144 hits, 725 carreras remolcadas y 171 bases robadas a lo largo de 1,121 juegos en las Grandes Ligas.

Es el primer jugador en la historia de la MLB en acumular 300 jonrones y 100 bases robadas dentro de sus primeras nueve campañas en las Mayores, según datos de ESPN Insights.

Por el lado del pitcheo, Ohtani registra 765 ponches en su carrera a lo largo de 614 entradas y un tercio de labor en la lomita. Esa cifra supera por un margen enorme a cualquier otro pelotero que haya conectado al menos 300 jonrones y sumado al menos un ponche como lanzador.

Quien más se le acerca es Babe Ruth, quien conectó 714 cuadrangulares y acumuló 501 ponches desde el montículo, según Langs. Solo otros seis jugadores entran en esta estadística tan única, y ninguno de ellos sumó más de 11 ponches como lanzador.