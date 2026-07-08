Ola de retiros en las Grandes Ligas: Siete árbitros de la MLB se retiran

C.B. Bucknor es uno de los árbitros que se retirará luego de culminada la campaña 2026 de la MLB. ( FUENTE EXTERNA )

Siete de los 76 árbitros de tiempo completo de las Grandes Ligas de Béisbol han aceptado ofertas de compra de sus contratos y se retirarán al término de la temporada 2026.

Relevo generacional

El grupo de oficiales incluye a Lance Barksdale, quien comenzó en un rol de tiempo completo en 2006, y a otros seis que iniciaron en 1999: CB Bucknor, Laz Díaz, Andy Fletcher, Marvin Hudson, Brian O´Nora y Tony Randazzo.

Este relevo generacional, reportado inicialmente a principios de esta semana por Bob Nightengale de USA Today, se produce durante la primera temporada del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS), el cual expone las decisiones de los árbitros de una manera mucho más pública que nunca.

Una persona informada directamente sobre las decisiones de compra de contratos confirmó el reporte y solicitó el anonimato para hablar con franqueza sobre asuntos de personal.

Dicha fuente señaló que los árbitros tomaron la decisión por cuenta propia, debido a razones físicas o personales, y que a algunos les molesta la idea infundada de que la liga los está obligando a salir.

Incidentes destacados

Tanto las Grandes Ligas de Béisbol como la Asociación de Árbitros de la MLB declinaron hacer comentarios.

Bucknor, quien cumplirá 64 años el próximo mes, estuvo bajo la lupa durante la serie inaugural de la temporada cuando el sistema ABS revocó seis de sus sentencias en un juego entre los Boston Red Sox y los Cincinnati Reds.

Dos de esos lanzamientos ocurrieron de forma consecutiva y habrían sido el tercer strike de no haber sido apelados.

El 1 de abril, Bucknor tuvo que abandonar un encuentro en Milwaukee tras ser golpeado en la careta por un batazo de foul de Nick Fortes, de los Tampa Bay Rays, ante un lanzamiento a 100.2 mph del as de los Brewers, Jacob Misiorowski.

Desde entonces permanece fuera del terreno de juego y, hasta finales de mayo, seguía lidiando con las secuelas de salud del incidente.