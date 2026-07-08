Tyler Tolbert hace historia en la MLB: conecta imparables en 12 turnos consecutivos

El jardinero de los Kansas City Royals, Tyler Tolbert, empató un récord de las Grandes Ligas al convertirse en apenas el quinto jugador en la historia en registrar imparables en 12 turnos al bate consecutivos.

Récords de Tolbert

Sus hits en 12 apariciones al plato consecutivas también establecieron un récord para la era de la expansión (desde 1961) e igualaron la marca histórica de la MLB.

Tolbert grabó su nombre en los libros de récords con un sencillo dentro del cuadro (infield single) ante el lanzador de los New York Mets, Matt Seelinger, durante la séptima entrada en la que los Royals anotaron siete carreras.

La racha histórica de Tolbert finalmente terminó cuando conectó un elevado al jardín derecho en la parte alta de la novena entrada.

El pelotero de 28 años se unió en este exclusivo club a Johnny Kling de los Chicago Cubs (1902), Pinky Higgins de los Boston Red Sox (1938), Walt Dropo de los Detroit Tigers (1952) y José Miranda de los Minnesota Twins (2024).

Racha y estadísticas

De ese grupo, solo Tolbert, Kling y Dropo registraron sus 12 hits en apariciones al plato consecutivas, de acuerdo con Sarah Langs de MLB.com.

La racha de Tolbert comenzó el sábado cuando se fue de 2-2 contra los Philadelphia Phillies antes de ser sustituido por un bateador emergente. Continuó con una actuación perfecta de 5-5 el lunes, también contra Filadelfia, antes de sumar otros cinco imparables el martes en Flushing.

La exhibición del martes convirtió a Tolbert en apenas el tercer jugador en la historia en registrar juegos consecutivos de cinco hits, uniéndose a Hi Myers de los Brooklyn Robins en 1917 y al miembro del Salón de la Fama Roberto Clemente en 1970, según la transmisión de los Mets.

Tolbert, quien fue seleccionado por los Royals en la ronda 13 del draft de 2019 proveniente de la UAB (Universidad de Alabama en Birmingham), había jugado en solo 91 encuentros de Grandes Ligas antes de que comenzara su racha el sábado.

Hizo su debut en las Mayores en marzo pasado y ha dividido su campaña de 2026 entre Kansas City y la sucursal de Triple-A en Omaha.

Actualmente batea para .396/.434/.542 con dos jonrones, cinco carreras impulsadas y 10 bases robadas en 54 apariciones al plato en las Mayores este año.

El juego de cinco hits y dos carreras impulsadas de Tolbert ayudó a Kansas City a derrotar a Nueva York 16-12 en un partido salvaje en el que ambos equipos se combinaron para conectar 32 imparables.