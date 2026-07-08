Willson Contreras se une al Home Run Derby; Jac Caglianone también participará

El primera base de los Boston Red Sox, Willson Contreras, se unió al grupo de participantes para el Home Run Derby del próximo lunes en el Citizens Bank Park de Filadelfia.

Participantes confirmados

Contreras, quien también asistirá al Juego de Estrellas como jugador de reemplazo, intentará convertirse en apenas el segundo jugador en la historia de los Red Sox en ganar el evento. El miembro del Salón de la Fama, David Ortiz, se llevó la victoria en 2010 en Anaheim.

El pelotero de 34 años ha conectado 20 jonrones en 87 juegos este año, en medio de la mejor campaña de su carrera. El récord personal de Contreras para una sola temporada es de 24, establecido en 2019 con los Chicago Cubs.

Estadísticas destacadas

Por su parte, el jardinero de los Kansas City Royals, Jac Caglianone, también anunció este miércoles que participará en el Home Run Derby. Caglianone será el primer miembro de los Royals en competir desde que Bobby Witt Jr. terminó como subcampeón en el evento de 2024 en Texas.

El toletero de 23 años suma 14 jonrones en 85 juegos esta temporada. Se ubica en el percentil 98 en porcentaje de conexiones fuertes (hard-hit), en el 97 en velocidad de swing, en el 96 en velocidad de salida promedio y en el 92 en porcentaje de macetazos (barrel rate).

Caglianone y Contreras se unen al cañonero de los New York Yankees, Ben Rice, y a la estrella de los Tampa Bay Rays, Junior Caminero.

Al Home Run Derby todavía le quedan cuatro lugares disponibles.