Zack Wheeler iguala récord personal con 14 ponches en victoria de los Phillies

Zack Wheeler igualó la marca más alta de su carrera con 14 ponches, Kyle Schwarber conectó su cuadrangular número 31 de la temporada —líder en las Grandes Ligas— y los Philadelphia Phillies derrotaron el martes por la noche 4-1 a los Cincinnati Reds.

Los Phillies inauguraron el marcador en la tercera entrada cuando Trea Turner impulsó una carrera con un rodado de out para tomar ventaja de 1-0, y acto seguido, Schwarber conectó un bambinazo de dos carreras por encima de la barda del jardín derecho-central para coronar un rally de tres anotaciones.

Derek Hill con un doblete y Justin Crawford con un sencillo habían colocado corredores en las esquinas para iniciar la ofensiva. Más adelante, en el octavo episodio, Turner anotó gracias a un elevado de sacrificio de Edmundo Sosa.

Wheeler (9-1) realizó 104 lanzamientos a lo largo de siete entradas completas, en las que permitió cuatro hits y una carrera limpia, sin otorgar pasaportes. Por su parte, Jhoan Durán se apuntó su salvamento número 22 del año tras ponchar a los tres bateadores que enfrentó en la novena entrada.

La única carrera de los Reds llegó en el séptimo capítulo con un jonrón solitario de Eugenio Suárez.

El abridor de los Reds, Andrew Abbott (5-5), cargó con la derrota tras lanzar seis entradas con ocho ponches, permitiendo cinco imparables y tres carreras limpias.

Próximo partido

El derecho Chase Burns (10-1, 2.40 ERA) subirá a la lomita por los Reds el miércoles. Filadelfia aún no ha anunciado a su lanzador abridor.