Boston barre a los Medias Blancas, y extienden su racha ganadora

Caleb Durbin de los Medias Rojas de Boston. ( FUENTE EXTERNA )

Los Medias Rojas de Boston continúan atravesando uno de sus mejores momentos de la temporada. Este jueves completaron la barrida de tres juegos sobre los Medias Blancas de Chicago al imponerse 2-1, gracias a un oportuno cuadrangular de Caleb Durbin y al exitoso regreso del zurdo Patrick Sandoval, quien volvió a lanzar en las Grandes Ligas después de más de un año de ausencia.

Durbin marcó la diferencia en la cuarta entrada al conectar un jonrón de dos carreras frente a Anthony Kay. El batazo representó prácticamente toda la ofensiva de Boston, que apenas conectó cuatro imparables en el encuentro, pero aprovechó al máximo su oportunidad para asegurar su sexta victoria consecutiva y la undécima en sus últimos 13 compromisos.

La otra gran noticia para los visitantes fue la reaparición de Sandoval. El zurdo, recuperado de una cirugía Tommy John y de otras molestias físicas, debutó con el uniforme de Boston lanzando 4.1 entradas de una carrera, cinco imparables, un boleto y cinco ponches.

Fue su primera presentación en las Mayores desde el 21 de junio de 2024, cuando todavía pertenecía a los Angelinos de Los Ángeles.

Chicago logró descontar en el quinto episodio con un sencillo remolcador del emergente Andrew Benintendi que llevó al plato a Luisangel Acuña.

Sin embargo, el relevo de Boston respondió a la altura. Tyron Guerrero se apuntó la victoria al contener la amenaza, mientras que el veterano Aroldis Chapman retiró sin dificultades el noveno inning para conseguir su salvamento número 19 de la campaña.

Labor monticular

Anthony Kay cargó con la derrota pese a una actuación sólida. El abridor de los Medias Blancas permitió solo dos carreras y cuatro hits en 5.1 entradas, pero el jonrón de Durbin fue suficiente para condenarlo.

Detrás de él, Jordan Hicks, Grant Taylor y Tyler Davis mantuvieron a Boston sin hits durante los últimos 3.2 episodios.

La ofensiva de Chicago volvió a quedar en deuda. Aunque Colson Montgomery conectó dos imparables y el equipo terminó con siete hits, apenas pudo fabricar una carrera y cerró la serie con solo dos anotaciones en tres partidos.

La derrota significó además la tercera barrida sufrida por los Medias Blancas como locales en la presente temporada.

Boston, en cambio, sigue acumulando confianza mientras escala posiciones en la Liga Americana. El regreso exitoso de Patrick Sandoval fortalece la rotación, el bullpen continúa respondiendo en los momentos decisivos y el poder oportuno de Caleb Durbin fue suficiente para completar otra jornada redonda para unos Medias Rojas que atraviesan un excelente momento.