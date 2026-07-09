Fernando Tatis Jr. vuelve al centro de los rumores: ¿lo cambiarían los Padres y cuánto vale?

Fernando Tatis Jr. no ha dejado de hacer buenos contactos a pesar de su pobre producción jonronera en 2026. ( ARCHIVO/ AFP )

La posibilidad de que los Padres de San Diego cambien a Fernando Tatis Jr. está otra vez sobre la mesa "mediática". Cabe recalcar que hasta ahora no hay una señal pública firme de que la organización lo esté ofreciendo activamente. Lo que existe es una combinación de factores que alimenta la especulación: los Padres están jugando para 500 en una Liga Nacional muy competitiva, se le ha caído la difícil, hay una venta pendiente de la franquicia y compromisos salariales pesados.

A pesar de que en diciembre pasado, el presidente de operaciones de béisbol de los Padres, A.J. Preller, dijo que Tatis no estaba siendo discutido en negociaciones y aceptó incluso el término "intocable" para describir su estatus. "Él es uno de los mejores jugadores del béisbol", dijo Preller entoncen unar una entrevista con Kevin Acee, del San Diego Union-Tribune.

Sin embargo, el contexto cambió. San Diego llegó a julio con una racha negativa fuerte: los Padres venían de perder ocho juegos seguidos, su peor cadena desde 2013, antes de cortar la mala racha ante los Dodgers y los Padres están en estos momentos en el séptimo lugar de la carrera por el Wild Card de la Liga Nacional, a 4.5 juegos de la clasificación pero con un diferencial de carrera tan negativo que todo indica que puede ser peor.

¿Cuál es el valor de Tatis Jr. en el mercado?

El valor de Tatis es complejo. Baseball Trade Values le asigna actualmente un "surplus value" de 45.5 millones de dólares, con control contractual hasta 2034.

Spotrac detalla que su contrato original fue de 14 años y 340 millones de dólares, con salario base de 20 millones en 2026 y un salario promedio anual de 24.28 millones. Es decir, no es un contrato imposible si el comprador cree que Tatis volverá a ser una superestrella ofensiva.

El problema es el momento. Tatis sigue siendo valioso por defensa, velocidad, edad y control contractual, pero no está en su pico ofensivo. Un análisis reciente de Padres Mission lo coloca como "improbable" de ser cambiado y señala que, pese a su repunte de poder en junio, venía de uno de los peores apagones de jonrones de su carrera.

Esa misma lectura advierte que, por sus baches ofensivos, San Diego difícilmente encontraría ahora "el retorno correcto" para desprenderse de la cara de la franquicia.

Después de 91 partidos disputados, Tatis Jr. tiene cinco cuadrangulares con tan solo 35 remolcadas. Para ponerlo en contexto hay más de 160 peloteros con más jonrones que Fernando Tatis Jr. esta temporada y lamentablemente solo el y Vladimir Guerrero Jr. son los titulares, que no son catchers o utilities, con cinco jonrones y 91 partidos jugados.