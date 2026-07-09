VIDEO | Juan Soto llega a 265 jonrones en su carrera; Mets vencen a Reales

Juan Soto ha sido elegido para su cuarto Juego de Estrellas en su carrera de nueve años en las Grandes Ligas. ( ARCHIVO/ AFP )

Juan Soto volvió a ser un factor determinante en la ofensiva de los Mets de Nueva York, al embasarse en tres ocasiones y conectar un cuadrangular que coronó la victoria de su equipo por 7-3 sobre los Reales de Kansas City, la tarde del jueves en el Citi Field.

El estelar jardinero dominicano llegó a 21 jonrones en la campaña, y a 265 en su carrrea de nueve años en Las Mayores, al tiempo que ayudaba a los Mets a asegurar su primera serie, desde mediados de junio.

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Soto recibió una base por bolas en el quinto episodio y posteriormente cruzó el plato como parte del ataque de cinco carreras que cambió por completo el rumbo del encuentro.

Más adelante, en el séptimo inning, desapareció la pelota por encima de la cerca para ampliar la ventaja de Nueva York.

Ofensiva en conjunto

El novato Carson Benge y el receptor venezolano Francisco Álvarez también brillaron durante ese explosivo quinto capítulo al conectar sencillos remolcadores.

Tyrone Taylor abrió la entrada con un jonrón para igualar las acciones, Bo Bichette produjo otra carrera con un elevado de sacrificio y la ofensiva de los Mets aprovechó cada oportunidad para castigar al abridor Michael Wacha, quien no pudo completar cinco entradas.

En la lomita, Sean Manaea firmó su mejor presentación de la temporada al trabajar siete entradas, en las que permitió tres carreras, dos de ellas limpias, con seis imparables, seis ponches y apenas un boleto. El zurdo consiguió completar siete episodios por primera vez desde septiembre de 2024 y brindó la estabilidad que necesitaba el cuerpo de lanzadores de Nueva York.

Los Reales atacaron desde el primer lanzamiento del partido con un cuadrangular de Lane Thomas, mientras que Bobby Witt Jr. agregó otro vuelacercas en el cuarto episodio. Sin embargo, la reacción ofensiva de Kansas City no fue suficiente para frenar el despertar de los Mets, que respondieron con contundencia a partir de la mitad del encuentro.

Jared Young también aportó a la causa neoyorquina con un doble productor en el segundo inning, mientras que Taylor agregó un segundo batazo de cuatro esquinas tras ingresar al partido en sustitución de Mark Vientos, quien abandonó el juego luego de ser golpeado en una mano por un lanzamiento.

Con este triunfo, los Mets se quedaron con la serie y sumaron su cuarta victoria en los últimos cinco partidos, una señal positiva tras una prolongada mala racha.

Por los Mets, Soto terminó de 2-1, 2 CA, 1 CE, 2 BB; Huáscar Brazobán lanzó el octavo episodio de manera impecable y ponchó a dos.

Por los Reales, Starling Marte de 3-1