Luis García Jr. llega a 20 jonrones por primera vez en su carrera

Luis García Jr. celebra uno de sus hits en un partido de la MLB. ( FUENTE EXTERNA )

La temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas sigue atestiguando la metamorfosis de Luis García Jr., quien ha pasado de ser un bateador de contacto a ampliar su poder en el plato.

En el último compromiso de los Washington Nationals, el cual concluyó con una contundente victoria de 8-2 sobre los Houston Astros, el dominicano se fue de 4-3, teniendo su mejor momento en la baja de la cuarta entrada.

García Jr. castigó un lanzamiento de Spencer Arrighetti con un cuadrangular de tres carreras por todo el jardín derecho-central.

Este estacazo no fue un vuelacercas cualquiera: representó el jonrón número 20 de la campaña para el infielder, una cifra inédita en su trayectoria profesional.

Las tres remolcadas en este último encuentro, elevaron su cuenta personal a 68 carreras empujadas. Esta producción de carreras lo mantiene firme en el segundo lugar de la Liga Nacional.

Temporada productiva

El año 2026, Gracía Jr. ha tenido momentos claves para el pelotero quisqueyano, quien recientemente fue galardonado como el Jugador de la Semana de la Liga Nacional (22 al 28 de junio de 2026) , tras firmar un promedio de bateo de .526, acompañado de 6 cuadrangulares y 9 rayitas traídas al plato en un periodo de apenas siete días.

En los últimos 15 días, el inicialista ha acumulado la mayor cantidad de empujadas de todo el béisbol (19).

Su sorprendente producción reciente, de 11 jonrones en sus últimos 18 juegos lo coloca en un selecto grupo histórico de la franquicia, emulando hitos que no se veían en la capital desde hace dos décadas.

Con su promedio de bateo establecido en un sólido .291 y un slugging de .572, el nativo de Santo Domingo sigue confirmando con fuerza su primera convocatoria al Juego de Estrellas.