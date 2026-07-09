Aaron Judge será evaluado de la costilla durante la pausa del Juego de Estrellas

Se examinará la costilla lesionada de Aaron Judge durante el receso del Juego de Estrellas, y los Yankees de Nueva York tienen la esperanza de que los resultados muestren que el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana está sanando.

Estado de salud

Judge no juega desde el 31 de mayo y entró a la lista de lesionados el 5 de junio debido a una fractura por estrés en su costilla derecha, confirmada tras una tomografía computarizada, una resonancia magnética y una consulta con un especialista.

"No creo que queramos ponerlo en riesgo de regresar mientras siga lesionado", dijo el jueves a los reporteros el gerente general de los Yankees, Brian Cashman.

"Debería estar asintomático antes de que lo dejemos jugar. Si está asintomático, no siente dolor y las (imágenes médicas) muestran que está sanando, entonces probablemente sea el momento adecuado para que vuelva a la acción. Pero no queremos, solo porque el calendario es el que es, ponerlo en una posición en la que arriesguemos que la lesión de alguna manera empeore", agregó.

Impacto en el equipo

Los Yankees tenían un récord de 14-19 sin Judge antes del cierre de su serie contra los Rays de Tampa Bay, líderes de la División Este de la Liga Americana.

Cashman señaló que la lesión ha limitado la capacidad de Judge para ejercitar la parte superior de su cuerpo, ya que no puede ejercer presión sobre la caja torácica. Las nuevas imágenes permitirán entender mejor en qué punto se encuentra dentro de su proceso de rehabilitación.