Bryce Harper participará en el Home Run Derby de Filadelfia

Bryce Harper participará en el Derby de Jonrones de este lunes en el Citizens Bank Park de Filadelfia.

"¿Un Derby en casa? Claro, ¿por qué no?", escribió Harper el jueves en Instagram.

Este será el primer Derby de Jonrones de Harper desde que ganó la competencia en 2018 como miembro de los Nacionales de Washington. También participó en 2013, terminando como subcampeón.

Participantes confirmados

Harper se une a Junior Caminero de los Rays de Tampa Bay, Ben Rice de los Yankees de Nueva York, el slugger de los Medias Rojas de Boston Willson Contreras, Jordan Walker de los Cardenales de San Luis y Jac Caglianone de los Reales de Kansas City como los participantes confirmados.

Aún quedan dos lugares disponibles.

Rendimiento de Harper

El toletero de los Filis de Filadelfia, de 33 años, tiene 20 jonrones en la temporada con un promedio de bateo de .264 y un OPS de .880.

Aún no es seguro si Kyle Schwarber, compañero de equipo de Harper, se le unirá en el Derby de Jonrones.