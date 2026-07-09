Caleb Durbin conectó cuadrangular en el triunfo de los Medias Rojas

Caleb Durbin conectó un jonrón de dos carreras para ayudar a los encendidos Medias Rojas de Boston a vencer 2-1 a los Medias Blancas de Chicago el jueves, sumando su sexta victoria consecutiva.

Rendimiento de Boston

Boston terminó con apenas cuatro imparables, pero Patrick Sandoval y cuatro relevistas silenciaron a Chicago para completar la barrida en la serie de tres juegos. Los Medias Rojas mejoraron su marca a 11-2 en sus últimos 13 encuentros, y han superado a sus rivales con un carreraje de 35-10 durante su racha ganadora.

Sandoval permitió una carrera y cinco hits en cuatro entradas y un tercio, en la que fue su primera apertura en las Grandes Ligas en más de dos años.

El zurdo se sometió a una cirugía de codo en junio de 2024 y posteriormente firmó un contrato de dos años y 18.25 millones de dólares con los Medias Rojas en diciembre de ese mismo año.

Tyron Guerrero (1-1) retiró a cinco bateadores después de la salida de Sandoval. Garrett Whitlock y Justin Slaten lanzaron una entrada cada uno antes de que Aroldis Chapman se encargara del noveno episodio para anotarse su salvamento número 19 en 21 oportunidades.

El bullpen de Boston apenas permitió una carrera y cuatro hits en nueve entradas y dos tercios de labor a lo largo de la serie.

Detalles del juego

Chicago perdió por sexta ocasión en ocho juegos. El zurdo de los Medias Blancas, Anthony Kay (6-4), permitió cuatro hits y otorgó dos bases por bolas en cinco entradas y un tercio.

Boston se fue al frente en la cuarta entrada. Con Romy González en base tras negociar un boleto abriendo el inning, Durbin conectó un sweeper en cuenta de 1-1 y lo mandó a lo profundo del jardín izquierdo para su noveno cuadrangular.

Chicago colocó corredores en las esquinas con un out en el quinto episodio, y Andrew Benintendi impulsó a Luisangel Acuña con un sencillo como emergente, gracias a un rodado flojo tras un medio swing (check-swing) por la línea de la tercera base.

Esa fue la primera carrera del equipo desde el séptimo inning de la derrota del martes por 8-1 en el inicio de la serie.

Próximos compromisos

Los Medias Blancas tuvieron la oportunidad de hacer más daño, pero dejaron a corredores en primera y segunda cuando el All-Star Miguel Vargas conectó un elevado al jardín central y Colson Montgomery falló con un elevado de foul.

Siguientes juegos

Medias Rojas: Abren una serie de fin de semana visitando a los Mets de Nueva York el viernes por la noche.

Medias Blancas: El derecho Sean Burke (5-4, 3.56 de efectividad) abrirá el viernes por la noche en el inicio de una serie de tres compromisos contra los Atléticos.