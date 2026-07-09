Framber Valdez brilla en la lomita en noche histórica para Detroit

El dominicano Framber Valdez lanzó siete sólidas entradas para guiar el triunfo de los Tigres, en una jornada donde Eduardo Valencia se convirtió en el décimo jugador en la historia de Detroit en conectar un jonrón en su primer turno al bate en las Mayores, sellando la victoria de los Tigres 4-1 sobre los Atléticos el jueves por la noche para completar la barrida en la serie.

Valencia entró como bateador emergente en el séptimo episodio ante Hogan Harris y mandó la pelota a 425 pies por todo el jardín central para cerrar la pizarra y asegurar la tercera serie consecutiva ganada por los Tigres.

El receptor venezolano de 26 años fue llamado el jueves desde Triple-A Toledo, debido a que el también receptor Dillon Dingler se recupera de una contusión en la mano derecha.

Valdez (5-6) recetó nueve ponches, su cifra más alta de la temporada, permitiendo apenas una carrera y tres imparables. Kyle Finnegan se encargó del octavo inning y Kenley Jansen retiró el noveno para apuntarse su undécimo salvamento.

Detroit ha hilado cinco victorias consecutivas y tiene una marca de 21-12 desde el 1 de junio. Con esto, los Tigres se han colocado a solo 4 juegos y medio del primer lugar en la División Central de la Liga Americana.

Jake Rogers y Zach McKinstry también se volaron la barda por Detroit.

Rogers conectó su tercer bambinazo del año, y el segundo en dos juegos, por el jardín izquierdo en la tercera entrada para abrir el marcador 1-0. Por su parte, McKinstry sacudió un cuadrangular de dos carreras por la banda izquierda en el quinto rollo.

Jack Perkins (2-5) cargó con la derrota por los Atléticos tras permitir tres carreras y dos hits en tres episodios de labor.

Henry Bolte remolcó la única carrera de Oakland en la quinta entrada con un rodado de out. Zack Gelof, de los Atléticos, tuvo que abandonar el encuentro en el tercer inning tras lesionarse la rodilla al chocar contra la barda del jardín.

Siguientes juegos

Tigres: El derecho Jack Flaherty (2-8, 4.60 de efectividad) está programado para abrir el viernes por la noche en casa contra Filadelfia y el derecho Aaron Nola (3-6, 5.87).

Atléticos: El equipo no había anunciado a su lanzador abridor para el juego del viernes por la noche en Chicago contra el derecho de los Medias Blancas, Sean Burke (5-4, 3.56).