Jhoan Durán llega a 23 salvamentos en la campaña con los Filis

Jesús Luzardo permitió dos hits en siete entradas y ponchó a 11, un sencillo de Justin Crawford en el octavo episodio remolcó la única carrera del encuentro y los Filis de Filadelfia vencieron 1-0 a los Rojos de Cincinnati en un duelo de pitcheo el jueves por la noche.

Luzardo (8-4) —quien fue convocado el martes a su primer Juego de Estrellas en reemplazo por lesión— continuó con su dominio como visitante. El zurdo tiene una marca de 6-0 con una efectividad de 1.38 esta temporada en 11 aperturas fuera de Filadelfia.

Luzardo ponchó a los tres bateadores en la tercera y sexta entrada, sumando su cuarta apertura con doble dígito de ponches.

Jhoan Durán permitió un sencillo abriendo la entrada a JJ Bleday e impactó a Spencer Steer con un splitter, antes de ponchar a Eugenio Suárez y a Tyler Stephenson, y retirar a Noelvi Marte con un rodado para terminar el juego, anotándose su salvamento número 23 en 24 oportunidades.

El abridor de Cincinnati, Brady Singer (3-9), estuvo igual de efectivo durante los primeros siete innings, permitiendo solo tres imparables y ponchando a cinco, antes de que el derecho se metiera en problemas en el octavo acto.

Los Rojos fueron limitados a solo tres hits, luego de haber conectado cinco jonrones en la victoria del miércoles por la noche con pizarra de 11-5.

Después del doblete de Bryson Stott con dos outs en la segunda entrada, Singer retiró a los siguientes 13 bateadores. Kyle Schwarber abrió el séptimo episodio con un imparable al jardín central antes de que Bryce Harper bateara para doble matanza (double play).

Con un out en el octavo, Gabriel Rincones Jr. se embasó tras ser golpeado por un sinker en cuenta de 0-2, siendo sustituido por el corredor emergente Derek Hill.

Un rodado de J.T. Realmuto hizo avanzar a Hill a la segunda base antes de que el sencillo de Crawford superara por muy poco el lance del camarero de los Rojos, Edwin Arroyo, rodando hacia el jardín derecho para remolcar a Hill.

Siguientes juegos

Filis: Abren una serie de fin de semana en Detroit con el derecho Aaron Nola (3-6, 5.87 de efectividad) subiendo a la lomita el viernes.

Rojos: El derecho Hunter Greene (0-1, 21.60 de efectividad) hará su segunda apertura de la temporada el viernes al recibir a los Cachorros de Chicago.