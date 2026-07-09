Junior Caminero desafía la historia con su poder en campaña de 22 años

Junior Caminero continúa dando de qué hablar con su bate. El antesalista de los Rays conectó un cuadrangular en cuatro turnos durante el partido de ayer ante los Yankees, para poner fin a una racha de 15 turnos al hilo sin conectar de hit.

Desde el 23 de junio, Caminero ha disparado 12 jonrones en 16 partidos, una explosión ofensiva que le ha permitido llegar a 27 en la campaña, cifra que lo coloca tercero en la Liga Americana, solo superado por Yordan Álvarez (29) y Ben Rice (28).

Con sus 27 cuadrangulares, empató con Alex Rodríguez, quien alcanzó esa cifra con los Marineros en 1998, y con Eddie Mathews, que lo logró con los Bravos de Milwaukee en 1953, entre los jugadores de 22 años o menos antes del Juego de Estrellas, tomando como referencia la edad al 30 de junio, según los estándares de MLB.

Caminero cumplió los 23 el pasado domingo 6 de julio.

Ahora, el dominicano tiene al alcance a Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr., quienes conectaron 28 cuadrangulares en sus respectivas temporadas de 22 años, así como a Johnny Bench, que también alcanzó esa cifra en 1970.

El quisqueyano, que el año pasado conectó 45 cuadrangulares, es apenas el tercer antesalista de la Era Moderna (desde 1900) con múltiples zafras de al menos 25 cuadrangulares antes de cumplir los 23 años.

Los únicos que lo habían logrado eran Bob Horner, con Atlanta en 1979 y 1980, y el inmortal Mathews, quien lo consiguió en tres campañas consecutivas entre 1952 y 1954.

Ha mejorado su disciplina en el plato

Su disciplina en el plato también sobresale. Caminero suma 73 ponches en 91 partidos, menos que la cantidad de encuentros disputados, una marca que comparte únicamente con Yordan Álvarez entre los jugadores con al menos 25 cuadrangulares esta temporada.

El cubano registra 29 jonrones y 72 ponches en 93 juegos.

Un Juego de Estrellas histórico

La brillante campaña del dominicano tendrá un nuevo capítulo el próximo martes, cuando se convierta en el primer jugador en la historia de los Rays en iniciar como titular en más de un Juego de Estrellas.

Además, será apenas el primer antesalista y el decimocuarto jugador de la Era Moderna en abrir dos Juegos de Estrellas en su temporada de 22 años o menos, tomando como referencia la edad al 30 de junio.

Crecimiento integral

Aunque sus batazos de largo alcance acaparan la atención, Caminero también ha dado un importante salto defensivo.

Durante junio fue reconocido por Sports Info Solutions como el mejor jugador defensivo del mes entre los antesalistas de las Grandes Ligas, después de liderar la posición con ocho carreras salvadas mediante su defensa.

Con apenas 22 años, Caminero no solo se consolida como uno de los principales cañoneros de la Liga Americana, sino que también comienza a construir un perfil de jugador completo.

Sus números lo colocan al lado de leyendas como Alex Rodríguez, Eddie Mathews y Johnny Bench, mientras todavía tiene parte de la temporada por delante para seguir ampliando una campaña que ya figura entre las más sobresalientes para un bateador de su edad.