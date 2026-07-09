Munetaka Murakami está listo para regresar a acción con los Medias Blancas

Se espera que Munetaka Murakami regrese este viernes por la noche con los alicaídos Medias Blancas de Chicago, tras haber quedado fuera de acción por una distensión en el tendón de la corva derecho.

Regreso de Murakami

Murakami tuvo dos apariciones de rehabilitación con el equipo de Triple-A, Charlotte, yéndose de 7-2 con un doble.

Tras la derrota de Chicago por 2-1 ante Boston el jueves, el mánager de los Medias Blancas, Will Venable, dijo que Murakami estará en la alineación titular para el juego inaugural de la serie de fin de semana contra los Atléticos.

"Está listo para jugar", comentó Venable. "Se le puso a prueba corriendo las bases, a la defensiva, y tuvo un partido bastante largo ayer. Así que nos sentimos bien con su carga de trabajo; hoy se recuperó bien, por lo que está listo para la acción".

Murakami se lesionó durante la victoria por 4-3 sobre los Tigres de Detroit el 29 de mayo, al resentirse del tendón de la corva derecho tras ganarle el tiro a la primera base en una jugada de selección (fielder´s choice) en la tercera entrada.

Estado del equipo

Al momento de la lesión, el novato japonés se encontraba entre los líderes de las Grandes Ligas con 20 jonrones, 41 carreras impulsadas, 43 anotadas y un OPS de .947.

Chicago (47-45) se encuentra en un empate virtual con Cleveland (48-46) por el liderato de la floja División Central de la Liga Americana. Sin embargo, los Medias Blancas han hilado tres derrotas consecutivas y han perdido seis de sus últimos ocho encuentros en general.

Reacciones internas

Apenas pudieron conseguir dos carreras y 15 hits en la serie de tres juegos contra los Medias Rojas.

El jardinero de los Medias Blancas, Andrew Benintendi, señaló que recuperar a Murakami en este momento es algo enorme.

"Obviamente, su presencia se hace notar en la alineación", dijo. "Creo que traerá energía. Da la impresión de que el ambiente aquí adentro está un poco apagado ahora mismo, pero estoy seguro de que verlo mañana volverá a encender la chispa".

Murakami, de 26 años, firmó un contrato de dos años y 34 millones de dólares con Chicago en diciembre pasado. Los Medias Blancas tuvieron una marca de 17-18 mientras él estuvo en la lista de lesionados.

"Entendemos el impacto que tiene tanto en el terreno de juego como en el clubhouse (vestidor), así que activarlo va a significar mucho para nuestro grupo", afirmó Venable. "Estamos muy entusiasmados por tenerlo de vuelta".