Puerto Plata International Sport Foundation participa en torneo de golf

El ingeniero Felipe Polo junto a los ex peloteros Julián Tavarez, Ramiro Mendoza y el comunicador Daniel Reyes. ( FUENTE EXTERNA )

Con la intención de fortalecer lazos con instituciones internacionales la Puerto Plata International Sport Foundation que preside el ingeniero Felipe Polo participó en el 3er Golf Outing que organiza el Dr. Ramón Tallaj en la ciudad de New York.

En el evento que se reúnen importantes figuras del deporte, la medicina, el empresariado y el liderazgo comunitario dominicano en Estados Unidos la fundación estuvo representada por Polo.

"El objetivo de participar en este evento, no es más que fortalecer sus vínculos con líderes del deporte, la salud, y la filantropía, reafirmando su compromiso de continuar impulsando programas deportivos y educativos que generen oportunidades para la niñez y la juventud de República Dominicana, específicamente en la provincia de Puerto Plata", expresó.

Intercambio con deportistas

Durante la actividad la delegación dominicana tuvo la oportunidad de compartir ideas con ex peloteros del béisbol de Grandes Ligas entre los cuales estuvieron Mariano Rivera, David Ortiz, Julián Tavárez, Ramiro Mendoza, Luis Polonia, así como el ex nba Luis Felipe Lopez.