Leyendas de MLB unen esfuerzos por la salud en la ciudad de Nueva York

De izquierda a derecha, Mariano Rivera, el doctor Ramón Tallaj, David Ortiz y Lidia Virgil durante el lanzamiento de la iniciativa comunitaria de salud impulsada por SOMOS Social Care Network en el Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

Cientos de personas se dieron cita en la Universidad Fordham para participar en el programa "Mercado de Verano", organizado por SOMOS Social Care Network, una iniciativa comunitaria enfocada en promover la salud preventiva y mejorar el bienestar de los residentes del Bronx mediante servicios gratuitos y acceso a recursos esenciales.

Actividades y participantes

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una amplia diversidad de actividades dirigidas a toda la familia, entre ellas evaluaciones y chequeos médicos, orientación sobre programas de salud, bienestar, música en vivo, sesiones de actividad física, alimentación saludable, zona infantil y entrega de premios, en un ambiente de integración y compromiso social.

El acto fue encabezado por el doctor Ramón Tallaj, presidente de la junta directiva, acompañado por Mariano Rivera y David Ortiz, quienes respaldaron con su presencia esta iniciativa.

También dijeron presente otras figuras del béisbol profesional como los exjugadores Julián Tavárez, Luis Polonia, Ramiro Mendoza y Rajai Davis.

"Tengan presente que muchas personas en nuestra comunidad no buscan atención médica, y eso forma parte de algunas tradiciones y barreras que debemos superar. Nuestro compromiso es llevarles los recursos, educarlos y ofrecerles las herramientas necesarias para que puedan vivir una vida más saludable", expresó Tallaj.

Por su parte, el miembro del Salón de la Fama Mariano Rivera manifestó que para él representa un privilegio servir a la comunidad que lo acogió desde sus primeros años en Estados Unidos.

Programas y beneficios

"Estoy aquí porque quiero compartir con la comunidad del Bronx. El doctor Ramón Tallaj ha demostrado durante muchos años su compromiso con ayudar a la gente. Nosotros queremos que cada persona aproveche los programas disponibles para mejorar su salud. Hoy hablamos de algo muy importante: la comida también es medicina. Existen recursos gratuitos para ustedes y queremos que los conozcan y los utilicen", afirmó Rivera.

Mientras tanto, el extoletero dominicano y miembro del Salón de la Fama David Ortiz resaltó el impacto del programa Food is Medicine (La comida es medicina), iniciativa que ofrece alimentos saludables a personas que padecen enfermedades crónicas.

Ortiz explicó que el programa está dirigido a pacientes elegibles de Medicaid y Medicare que enfrentan condiciones como diabetes, insuficiencia renal, diálisis y otras enfermedades que requieren una alimentación especializada.

"La alimentación saludable puede cambiar la vida de una persona. Estamos llevando comidas nutritivas, de excelente calidad y buen sabor directamente a quienes más las necesitan. Solo deben conversar con su médico y orientarse sobre cómo participar. Con el tiempo notarán una diferencia en su salud y en su calidad de vida", señaló el exjugador de los Medias Rojas de Boston.

Apoyo institucional

El programa Mercado de Verano forma parte de los esfuerzos que desarrolla SOMOS Social Care Network, una Red de Atención Social financiada por el Estado de Nueva York que conecta a los beneficiarios de Medicaid y a otros residentes del Bronx con servicios comunitarios gratuitos enfocados en atender necesidades sociales que impactan directamente la salud.

La actividad contó además con la presencia de importantes líderes y ejecutivos de SOMOS Community Care, entre ellos la doctora Inés Hernández, esposa del doctor Tallaj; Alex Damirón, vicepresidente ejecutivo de Operaciones y jefe de Gabinete; Stephanie Duluc, jefa de Gabinete; y Lidia Virgil, directora de Operaciones.

En representación de las autoridades electas participaron la presidenta del condado de El Bronx, Vanessa L. Gibson, y la asambleísta por el Distrito 86 del Bronx, Yudelka Tapia, quienes destacaron la importancia de continuar impulsando iniciativas que contribuyan a reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud.