Sandy Alcántara y Otto López lideran el gran momento de los Marlins ante Cleveland

Sandy Alcántara ha mejorado su actuación desde mayo. ( X / @JUSTBB_MEDIA )

Sandy Alcántara volverá a asumir el protagonismo este viernes cuando los Miami Marlins reciban a los Cleveland Guardians en el loanDepot Park, en un duelo que enfrentará a dos equipos con realidades distintas en este momento de la temporada.

El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2022 subirá al montículo con marca de 10-4 y efectividad de 4.00, consolidado nuevamente como el principal referente de la rotación de Miami.

Alcántara atraviesa su mejor momento del año tras dejar atrás un complicado mes de mayo, en el que registró récord de 0-2 y efectividad de 7.39.

El derecho criollo respondió con una sobresaliente actuación en junio, finalizando con foja de 6-0 y efectividad de 3.35, y ha mantenido ese nivel en julio, donde presenta marca de 1-0 con una brillante efectividad de 1.13.

Además, ya alcanzó las 10 victorias por tercera ocasión en sus nueve temporadas en las Grandes Ligas, todas logradas en las últimas cuatro campañas. Frente a Cleveland ha realizado dos aperturas en su carrera, con récord de 0-1 y efectividad de 4.35.

Los Guardianes desde el montículo

En la acera contraria estará el novato y All-Star Parker Messick, quien regresará a su estado natal de Florida para abrir por los Guardians. El zurdo de 23 años, oriundo de Plant City y seleccionado en la segunda ronda del Draft de 2022 tras su paso por Florida State, ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada.

Llega al encuentro con récord de 7-5 y efectividad de 2.80, mientras que en sus primeros 25 juegos iniciados en las Mayores acumula marca de 10-6, efectividad de 2.78 y una relación de 3.87 ponches por cada base por bolas.

Messick, quien nunca ha enfrentado a los Marlins, reconoció que todavía le cuesta creer lo rápido que ha llegado este momento de su carrera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/mlb-lopez-apunta-a-200-hits-una-hazana-en-extincion-aa89c290-b23f3657.jpg López está teniendo una gran campaña ofensiva. (FUENTE EXTERNA)

Recordó que hace apenas unos años veía el Derby de Jonrones y el Juego de Estrellas desde la casa de un amigo cuando cursaba la secundaria, y ahora forma parte de ese grupo de jugadores de élite.

Sin embargo, Cleveland no atraviesa su mejor momento cuando él abre, ya que el club ha perdido sus últimas tres aperturas y seis de las siete más recientes en las que ha sido el lanzador abridor, pese a que los Guardians tienen marca global de 10-8 en sus salidas este año.

Los Guardians cuentan además con otros dos representantes en el Juego de Estrellas. El cerrador Cade Smith, quien lidera las Grandes Ligas con 27 salvamentos y registra marca de 2-1 con efectividad de 2.76, completa un notable ascenso después de haber firmado como agente libre con Cleveland en 2020.

A ellos se suma el segunda base novato Travis Bazzana, primera selección global del Draft de 2024, quien en apenas 62 partidos acumula siete cuadrangulares, 14 dobles, 12 bases robadas y 27 carreras impulsadas.

Miami, sin embargo, llega como el equipo más encendido. Los Marlins acumulan seis victorias consecutivas y han ganado 16 de sus últimos 18 encuentros como locales, además de registrar siete barridas de serie en la temporada, incluidas dos durante la última semana.

En contraste, Cleveland solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco compromisos, por lo que buscará cambiar la tendencia frente a un rival que atraviesa un gran momento.

La ofensiva de los Marlins también vive un gran presente gracias al campocorto Otto López, quien fue convocado por primera vez al Juego de Estrellas. El bateador dominicano lidera todas las Grandes Ligas con promedio de .345 y estableció un récord de la franquicia con 127 imparables antes del receso del Juego de Estrellas.

López destacó que el año pasado Miami quedó a solo cuatro juegos de la postemporada y aseguró que el ambiente dentro del equipo ha sido clave para el éxito de esta campaña, una en la que, si la temporada terminara hoy, los Marlins tendrían un boleto asegurado para los playoffs.