Junior Caminero despacha cuadrangular, llega a 28 y Rays superan a Marineros 7-2

Los Rays de Tampa Bay conectaron cuatro cuadrangulares para imponerse 7-2 a los Marineros de Seattle la noche del viernes en el Tropicana Field, en un partido en el que el dominicano Junior Caminero disparó su jonrón número 28 de la temporada.

Caminero abrió el camino ofensivo al pegar un doble y anotar la primera carrera del encuentro en la tercera entrada. Luego, en el séptimo episodio, conectó un cuadrangular de dos carreras hacia el jardín derecho ante José Ferrer para ampliar la ventaja de Tampa Bay a 6-2.

Además, Nick Martinez (8-2) lanzó 5.1 entradas de dos carreras para acreditarse la victoria.

Por los Marineros, el dominicano Luis Castillo (3-8) cargó con la derrota tras permitir cuatro carreras y nueve imparables en cinco episodios. Richie Palacios, Cedric Mullins y Víctor Mesa Jr. también castigaron al derecho con jonrones solitarios.

Los Marineros, que acaban de ser barridos por los Marlins en Miami, han perdido cuatro partidos seguidos y han caído detrás de Texas, ubicándose en el segundo lugar de la División Oeste de la Liga Americana.

Palacios abrió la cuarta entrada con un jonrón de 396 pies contra el abridor de los Marineros, Luis Castillo (3-8).

Mullins conectó dos fouls consecutivos con dos strikes antes de conectar un slider por encima del muro del jardín derecho, y Mesa agregó un jonrón de 398 pies —también con un slider con dos strikes— que puso el marcador 4-1 en la quinta entrada.

Cole Young de Seattle conectó su undécimo jonrón de la temporada en la quinta entrada, y Dominic Canzone impulsó una carrera con un rodado en la sexta.