Samuel Basallo saca provecho al compartir con su padre; decide triunfo de Orioles

Blaze Alexander se encontraba en el túnel del banquillo de primera base de los Orioles en Camden Yards durante la parte baja de la octava entrada el viernes por la noche cuando vio una pelota que volaba como un misil por la línea del jardín derecho.

Lo siguiente que Alexander pudo ver desde su posición fue a su compañero Samuel Basallo caminando lentamente por la línea. Entonces, el novato de 21 años tomó su bate, lo levantó por encima de su cabeza y lo lanzó hacia el banquillo con gran emoción y énfasis.

Basallo se convirtió en el héroe al conectar un jonrón de dos carreras que le dio la victoria a Baltimore por 5-3 sobre Kansas City en el primer partido de la serie, publica MLB.com.

El batazo de 373 pies y 105.9 mph, según Statcast, fue un batazo de zurdo a zurdo contra Matt Strahm que pasó por encima del marcador del jardín derecho y se mantuvo dentro del campo por poco al rozar el poste de foul.

Tras observar la pelota el tiempo suficiente para asegurarse de que se mantendría dentro del campo, Basallo dejó escapar toda su emoción. Lanzó su bate por encima de la cabeza, dio algunos saltos por la línea de primera base, alzó el puño con entusiasmo y comenzó a trotar alrededor de las bases, todo con una enorme sonrisa en el rostro.

"Disfruto al máximo cada jonrón que conecto", dijo Basallo a través del intérprete del equipo, Brandon Quinones.

"No hago esas reacciones para molestar a nadie ni nada por el estilo. Simplemente disfruto mucho del juego. Disfruto cada jonrón que conecto. Siempre he sido así desde niño. Simplemente estoy disfrutando del momento con estos muchachos, disfrutando de que podemos salir al campo, divertirnos y conseguir la victoria", agregó.

Se supone que el béisbol es divertido, ¿verdad? Esto fue divertido: una de las jóvenes promesas del béisbol conectando un jonrón decisivo y celebrándolo con su equipo.

"Es importante recordar que es un juego de niños. Es importante salir al campo y divertirse", dijo Basallo. "Es un juego de fracasos. Es un juego difícil. Pero es importante recordar que puedes salir ahí fuera, divertirte y disfrutar".

Ese fue también un recordatorio que Basallo recibió de su padre, Jairo Fernando Basallo, en las últimas dos semanas.

El joven ha tenido altibajos durante la primera mitad de su primera temporada completa en las Grandes Ligas. El éxito no le ha llegado tan fácilmente a Basallo —un antiguo prospecto estrella que debutó en las Grandes Ligas en agosto pasado— como cuando este nativo de Santo Domingo, República Dominicana, ascendió rápidamente en las Ligas Menores.

Cuando el padre de Basallo estuvo en Baltimore durante la serie de partidos en casa de los Orioles del 26 de junio al 1 de julio, le recordó a su hijo que se divirtiera.

Desde entonces, Basallo ha estado jugando con energía juvenil y bateando con fuerza, ya que ha conectado tres jonrones en sus últimos siete juegos, elevando su total de la temporada a 15, lo que lo ubica tercero en el equipo.

Basallo tiene muchas cualidades impresionantes. Pero su potencia bruta tiene el potencial de cambiar el rumbo del juego.

"Ya tiene esa capacidad. Todos en el banquillo lo sentimos", dijo el mánager Craig Albernaz. "Es muy joven, tanto en edad como en su trayectoria en las Grandes Ligas. Y este año, lo que ha estado haciendo es impresionante. Su forma de trabajar y su madurez son increíbles, por eso tenemos tanta confianza en Sammy".