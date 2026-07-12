Cristopher Sánchez será el abridor de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas

El zurdo Cristopher Sánchez fue anunciado ayer por la MLB para ser el pitcher abridor de la Liga Nacional en el Juego de la Estrellas que se celebrará en el Citizens Bank Park, a las 8:00 pm de este martes.

Su rival será Dylan Cease ( 6-4, 2.56 ) de los Azulejos de Toronto, que en 17 aperturas, lidera la Liga Americana en ponches con 148 en su octava campaña

Sánchez (11-4, 2.26) es segundo en victorias y ponches (144) en la Nacional, además de que en 20 aperturas ha tenido 14 salidas de calidad. El punto más alto del pitcher romanense en esta primera mitad de la campaña, fue cuando entre abril y el 3 de junio, estableció una racha de 50.2 entradas consecutivas sin permitir carreras limpias, implantando un nuevo récord para un lanzador zurdo en las Mayores y ubicándose en el quinto lugar de todos los tiempos entre todos los serpentineros.

El dominio de Sánchez ha tenido como principal escenario el Citizens Bank Park, donde se ha mostrado prácticamente imbatible. Aunque el estadio es reconocido por favorecer a los bateadores, el quisqueyano ha convertido su casa en una fortaleza, registrando marca de 7-1 y una impresionante efectividad de 0.86 en 11 aperturas, con apenas dos cuadrangulares permitidos en 73 entradas de labor.

Por la Liga Americana

En la otra esquina aparece Dylan Cease, el derecho de 30 años que también vive una temporada de élite y que participará por primera vez en el Juego de Estrellas. El abridor llega con récord de 6-4 y efectividad de 2.56 en 17 aperturas, además de liderar la Liga Americana con 148 ponches, cifra que lo mantiene empatado con Jacob Misiorowski como el líder de las Grandes Ligas en promedio de ponches por cada nueve entradas, con 13.5.

Cease estuvo a un paso de alcanzar una de las hazañas más difíciles del béisbol en su salida más reciente. El miércoles, en San Francisco, mantuvo un juego sin hits hasta la novena entrada, pero el sueño terminó cuando Heliot Ramos conectó un sencillo para abrir el episodio.

Ese imparable llegó en el lanzamiento número 118 del derecho, que también marcó el final de una actuación dominante.