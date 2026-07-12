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Esmerlyn Valdez conectó cuadrangular con las bases llenas en el triunfo de los Piratas

Ha conectado nueve jonrones y ha remolcado 24 carreras en sus primeros 26 juegos.

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    Esmerlyn Valdez conectó cuadrangular con las bases llenas en el triunfo de los Piratas
    Esmerlyn Valdez (AFP)

    El novato dominicano fenómeno Esmerlyn Valdez conectó dos jonrones, incluido un grand slam de la ventaja en la séptima entrada, e impulsó seis carreras para que los Pittsburgh Pirates remontaran y vencieran 7-6 a los Milwaukee Brewers el sábado, en el primer juego de una doble cartelera.

    El jardinero derecho, de 22 años, ha conectado nueve jonrones y ha remolcado 24 carreras en sus primeros 26 juegos.

    Detalles del partido

    Jake Bauers y Sal Frelick conectaron jonrones de dos carreras por los Brewers, que comenzaron el día con una ventaja de 7½ juegos en la División Central de la Liga Nacional.

    Los Brewers sumaron una carrera con un sencillo del venezolano William Contreras en la parte alta de la séptima, pero Valdez respondió con su grand slam en la parte baja del episodio.

    El abridor de Pittsburgh, Braxton Ashcraft, quien fue seleccionado para el Juego de Estrellas del martes, tuvo una de sus pocas malas salidas de la temporada. Permitió cinco carreras en cinco entradas.

    Carmen Mlodzinski (6-3) lanzó tres entradas de relevo permitiendo una carrera, y el dominicano Gregory Soto trabajó una novena en blanco para su 12º salvamento, al hacer que Andrew Vaughn bateara para una doble matanza que terminó el juego con las bases llenas.

    RELACIONADAS
    • El abridor novato de los Brewers, Brandon Sproat, permitió tres carreras en tres entradas.
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