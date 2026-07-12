Sánchez logró su triunfo número 11 de la temporada ante los Tigres de Detroit

Cristopher Sánchez ponchó a siete en siete entradas, Bryce Harper y J.T. Realmuto conectaron dobles y los Philadelphia Phillies pusieron fin a la racha de seis victorias de los Detroit Tigers con un triunfo 4-2 la noche del sábado.

Actuación de Cristopher Sánchez

Los Phillies tienen marca de 45-25 desde que cortaron una racha de 10 derrotas el 25 de abril y registran el segundo porcentaje de victorias más alto en ese lapso.

El dominicano Sánchez (11-4) permitió dos carreras con 10 imparables, recuperándose de la peor salida de su carrera ante Kansas City Royals. Jonathan Bowlan lanzó una octava entrada sin permitir hits, y Jhoan Durán retiró en orden el noveno episodio (1-2-3) para su salvamento número 24.

Contribuciones ofensivas

El elevado de sacrificio de Trea Turner puso a los Phillies en la pizarra en la tercera entrada. Derek Hill evitó que Zach McKinstry impulsara la carrera del empate con una espectacular atrapada zambulléndose.

Realmuto conectó un doble de dos carreras en la cuarta para ampliar la ventaja.

Los Tigers descontaron con un jonrón solitario deñ venezolano Eduardo Valencia en la quinta.

Casey Mize (4-6) trabajó 5 2/3 entradas por Detroit.