VIDEO | Resumen MLB: Samuel Basallo pega su jonrón 16; Ozuna conecta el octavo de la campaña

Samuel Basallo de los Orioles de Baltimore, conecta un jonrón de dos carreras contra los Angels de Los Ángeles durante la segunda entrada en el Angel Stadium de Anaheim, el 24 de junio de 2026, en Anaheim, California. ( ORLANDO RAMIREZ/GETTY IMAGES/AFP )

El receptor Samuel Basallo pegó este domingo su jonrón 16 en la victoria de los Orioles 8-2 sobre los Reales. El novato de 21 años apenas jugó 31 partidos cuando fue subido por Baltimore el año pasado y conectó cuatro jonrones.

En 2026 ha jugado en 83 partidos, lleva 46 empujadas y .773 de OPS. En ese partido, Leody Taveras pegó su cuarto cuadrangular de la estación.

BAL - Samuel Basallo Solo HR (16)



404 ft | 105 mph | 22°

?? 89.5 mph changeup (KC - RHP Lucas Erceg)

? Out in 7/30 parks



KC (2) @ BAL (8)

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También durante la jornada de este domingo, otro novato destacado fue Denzer Guzmán, que ligó su jonrón número cuatro, además de pegar un sencillo en 4 turnos, con una empujada y una anotada en la derrota de los Angelinos 4-2 ante los Mellizos.

En otro partido, el veterano Marcell Ozuna pegó su octavo jonrón de la temporada en la paliza de Pittsburgh 14-5 sobre Milwaukee. Ozuna terminó el partido de 5-2, con 2 CE, 2 CA.

PIT - Marcell Ozuna Solo HR (8)



338 ft | 103.6 mph | 24°

?? 81.3 mph sweeper (MIL - LHP Robert Gasser)

? Out in 4/30 parks



MIL (2) @ PIT (5)

4th#LetsGoBucs pic.twitter.com/uATMN0oCoA — MLB Home Runs (@MLBHRs_) July 12, 2026

Arizona 5, Dodgers 3

Ildemaro Vargas conectó un sencillo que rompió el empate en la sexta entrada y Tim Tawa bateó un jonrón, permitiendo que los Arizona Diamondbacks —en calidad de visitantes— remontaran para lograr la victoria este domingo y completar así la barrida en la serie de tres partidos contra los Los Angeles Dodgers.

Nolan Arenado y Ryan Waldschmidt también impulsaron carreras para los Diamondbacks, que llegan al receso del Juego de Estrellas con una racha de cuatro victorias consecutivas, su mejor marca desde la seguidilla de cinco triunfos lograda en mayo.

Por los Dbacks, Ketel Marte terminó de 4-0. Geraldo Perdomo de 3-0, 1 CA, 1 BB.

Por el equipo angelino, Teoscar Hernández se fue de 3-0.

Padres 5, Azulejos 4

Un elevado de sacrificio de Ty France en la parte baja de la octava entrada, este domingo, rompió el empate y llevó a los Padres de San Diego a una victoria de 5-4 sobre los visitantes Azulejos de Toronto.

Abajo en el marcador 4-3 al comenzar la entrada, San Diego logró anotar las carreras del empate y de la victoria ante Jeff Hoffman (5-6). Xander Bogaerts abrió con un sencillo dentro del cuadro, se robó la segunda base y anotó gracias a un sencillo de Manny Machado al jardín central.

Por San Diego, Machado de 4-3, 1 CA, 1 CE. Fernando Tatis Jr. de 4-0, igual que Rafael Durán.

Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. de 4-0.

Orioles 8, Reales 2

El jardinero Leory Taveras brilló en la victoria de su equipo con un cuadrangular de dos carreras en la segunda entrada, y un sencillo remolcador al center field de una vuelta en el sexto.

Por Kansas City, Steven Cruz el quinto episodio en blanco.

Yankees 5, Nacionales 3

Por New York, Jasson Dominguez de 4-0. Austin Wells terminó de 2-1, 1 CE. Amet Rosario entró como bateador emergente y falló en un turno. Angel Chivilli lanzó una entrada completa, permitió un hit, una vuelta y un ponche.

Por Washington, Luis García Jr. de 2-0, 1 BB. José Tena de 2-2.

Mellizos 4, Angelinos 2

En la derrota de su equipo, el novato Denzer Guzmán conectó su cuarto jonrón del año y terminó de 4-2, 1 CA, 1 CE.

José Soriano (8-6) cargó con el revés al conceder tres carreras y cinco hits en cinco entradas en las que otorgó dos bases por bolas. José Sirí entró a jugar defensa en el centerfield y no agotó turnos al bate.

Cubs 8, Rojos

Por Chicago, Kevin Alcántara pegó un sencillo remolcador de dos vueltas en el cuarto episodio, y terminó de 2-1, 2 CE.

Por Cincinnati, Elly de la Cruz de 5-1, 1 CA. Noelvi Marte de 4-1.

Medias Rojas 2, Mets 2

Por Nueva York, Juan Soto de 4-0.

Marineros 8, Rays 2

Por Seattle, Victor Robles de 3-0, 1 CE.

Por Tampa Bay, Junior Caminero se fue de 3-0 con un boleto.

Guardianes 5, Marlins 2

Por Miami, Otto López se fue de 5-0 con cuatro ponches. Esteury Ruiz concluyó de 2-0; Heriberto Hernández de 4-1, 1 CA.

ChiSox 9, Atleticos 1

Por Chicago, Seranthony Domínguez lanzó el séptimo capítulo en blanco con un ponche

Rancheros 6, Astros 5

Por Texas, Ezequiel Durán de 2-0, 1 CA, 2 BB

Por Houston, Jeremy Peña de 4-0, 1 CE. Cristian Javier permitió tres carreras limpias y cuatro hits entres entradas en las que ponchó a cuatro y dio tres boletos. Enyel de los Santos lanzó el cuarto episodio en blanco. Bryan Abreu tiró el quinto inning completo y permitió una carrera, estrucó a dos y caminó a uno.

Gigantes 3, Rockies 1

Por Colorado, Willy Adames de 4-3, 1 CE; Rafael Devers de 3-0, 1 CA, 1 BB.